Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cober
Tribuna libre

Fe de ratas

David Morales Déniz

Diputado autonómico Partido Popular de Canarias. Director de empresas y organizaciones turísticas

Sábado, 9 de agosto 2025, 23:39

Errata. Plural del latín erratum. Equivocación material cometida en lo impreso o en lo escrito, según la Real Academia de la Lengua Española (RAE). Con ... esa lingüísticamente conocida como 'fe de erratas' (o lista de errores) que resulta sencillo vincular con la aparición de la primera errata gráfica de la historia una vez acontecido el nacimiento de la imprenta a mediados del siglo XV. Incluso el situar geográficamente esa primera errata en la ciudad alemana de Maguncia, lugar donde Johannes Gutenberg dio vida a la imprenta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La UD gana, golea y avanza
  2. 2 Le interceptan talando eucaliptos con una motosierra pese a la alerta por incendio forestal
  3. 3 Detenido en el Puerto de La Luz con 25 kilos de cocaína en el doble fondo de un vehículo
  4. 4 Tumban el recurso contra el Guiniguada y niegan el acceso a la valoración de las ofertas
  5. 5 Detenido el concejal de Fiestas de Catarroja por agresión sexual a un menor
  6. 6 Gran Canaria es la olla de España con los 43,5 grados de Tasarte y este domingo llega lo peor
  7. 7 Madrugada infernal con más de 30 grados en varios puntos de Gran Canaria
  8. 8 Clavijo y Feijóo, juntos en Galicia
  9. 9 Los 49 polizones aseguran que saltaron a la gabarra en alta mar desde un cayuco que se hundía
  10. 10

    Un adolescente abre fuego y hiere a tres personas en Times Square

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Fe de ratas

Fe de ratas