Canarias, siempre 'Gradarius Firmus Victoria'

El incendio que está fagocitando la majestuosa corona forestal de Tenerife –la mayor superficie arbórea del archipiélago-, nos tiene a todos descorazonados. Vapuleados en el ánimo, ya afectado con anterioridad tras los recientes incendios de La Palma y de Gran Canaria. Y con pocas esperanzas respecto a que se produzca, repentinamente, un cambio en las asfixiantes condiciones climatológicas que facilite la labor de los equipos de extinción, y que permita poner fin a la pesadilla que ahora asola la isla picuda.

Entre los tres incendios que hemos sufrido en el último mes y medio, más de 10.000 hectáreas, de nuestros escasos bosques, consumidas bajo las llamas. Y aunque el fuego, como la pandemia, acabará en algún momento, fundamental será analizar con prontitud las causas, y el proponer vías y modelos de recuperación progresiva de todo ese manto verde ahora tornado gris ceniza carbonizada.

La continuidad en la apuesta por acciones correctivas, en detrimento de las preventivas, a medio plazo suelen generar situaciones catastróficas con consecuencias dañinas, de claro impacto socio-emocional y, también, económicas. Además de las, en este caso, terribles consecuencias medioambientales para un territorio tan frágil, a la vez que afortunado, como es Canarias.

Como profano en la materia, y sin ningún ánimo de generar discordia, desconozco si con ello se hubiera logrado evitar –o minimizar- el actual incendio de Tenerife. Pero, como canario de a pie, por reiteración de circunstancias análogas en cuanto a desidia, dejadez o abandono de decisiones o de actuaciones preventivas, no deja de ser descorazonador recuperar, por ejemplo, la información de 'El Día', de mayo de 2021, con el título y subtítulo de 'El Cabildo de Tenerife devuelve 4,1 millones de un proyecto para localizar incendios. La isla se queda sin el sistema de detección temprana de riesgos forestales 'Predinfor' . Que bien pudiera haber resultado en una magnífica prueba piloto para su posterior traslación al resto de islas.

Aquí sin 'Predinfor', y en la Comunidad Valenciana orgullosos del Proyecto 'Guardian', acrónimo de 'Green Urban Actions for Resilient Fire Defence of the Interface Area', destinado a aumentar la resistencia al fuego en el Parque Natural del Turia. Habiendo dado origen a la infraestructura contra incendios más grande de Europa, y la segunda más grande del mundo. Con actuaciones preventivas tales como la reutilización de aguas residuales depuradas para el riego del bosque; tratamientos silvícolas y de agricultura preventiva; pastoreo selectivo; o plantación de especies autóctonas. Y con inclusión de sistemas técnicos relativos a estaciones regeneradoras y redes de distribución del agua regenerada; instalación de cañones para el riego preventivo; y de sensores y cámaras áreas de video-vigilancia. Entre otros procesos y equipamientos.

En otras situaciones también descorazonadoras, y en lo que a suciedad de espacios urbanos se refiere, en el marco de la encuesta de la OCU, frente a Oviedo como la ciudad mejor valorada en cuanto a limpieza de toda España, la narrativa de dicha consulta, en el apartado de 'Grandes Capitales' no deja lugar a dudas: «En general, las grandes capitales mediterráneas y del sur concentran las valoraciones más bajas en cuanto a limpieza urbana… entre las peores ciudades…tres ciudades irrumpen con fuerza en este ranking negativo: Barcelona, Sevilla y Las Palmas de Gran Canaria».

Aunque constatable a diario, genera tristeza, en el caso de la novena ciudad de España, la también rápida lectura de los recientes titulares de prensa: 'Desde junio están las calles sin barrer'. 'Arde la réplica de la carabela 'La Niña', 'Arde la estación de bombeo de la Avenida Marítima'. 'El mal olor del pescado en descomposición amenaza la campaña de cruceros en el muelle Santa Catalina'. 'El Guiniguada se descompone como portal de la ciudad'. 'La prostitución, los robos y las drogas cubren el 'sol canario' en el barrio de Arenales'.

Normal entonces –y muy plausible- que, vecinas como Águeda González (nombre no ficticio) cogiera recientemente fregona y balde, y se pusiera ella misma a limpiar la Plaza de la Constitución (la del Obelisco, en la calle Tomás Morales). Luego con ayuda de otros vecinos que se unieron a la causa.

Menos mal que los meteorólogos apuntan que, este año, como consecuencia del fenómeno climático de 'El Niño', tras las intensas olas de calor que están asolando el hemisferio norte, el norte de Europa corre serio riesgo de congelarse el próximo invierno. Lo cual –a río revuelto, ganancias de pescadores- presupone y anticipa una posible nueva estampida de turistas nórdicos y centroeuropeos a nuestras islas. Positivo, en lo turístico y económico, para compensar tanta desgracia medioambiental.

Menos mal, también, que hay quienes incluso apuntan a la posible resurrección de la otrora afamada compañía aérea Air Berlin, cuya actividad cesó en 2017. Lo cual, aun siendo complicado a corto plazo que se materialice esta información de última hora, sería una magnífica noticia para Canarias. Máxime tras el decremento presencial que el turismo germano ha manifestado, sobre todo en Gran Canaria, en la primera mitad del presente año.

Y menos mal, también, que se está conformando un frente común no oficial entre regiones, instituciones, empresas y representantes del sector turístico, para tratar de frenar a Aena en su propuesta anunciada de incrementar las tarifas aeroportuarias en un 4% a partir de marzo de 2024, lo cual repercutiría negativamente en el incremento del precio de los billetes aéreos. Recordándole el sector en general, y Ryanair, en particular, a través de un recurso formal ya presentado, que con dicha decisión unilateral incumpliría el mandato del Consejo de Ministros de finales de septiembre de 2021, a través del cual, se estableció la congelación de las tarifas aeroportuarias en el Documento de Regulación Aeroportuaria 2022-2026.

Descoronados sin uno de nuestros bosques emblemas. Descorazonados ante desidia y parsimonia. Pero siempre, con resiliencia, en modo Gradarius Firmus Victoria (con paso lento, pero firme, hacia la victoria). Como el AFC Richmond, en Ted Lasso (AppleTV), emocional y humanamente reconfortante.