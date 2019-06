Curbelo puede llegar tarde

Casimiro Curbelo se ha tomado unos días para reflexionar sobre la jugada política que más le conviene, pero si no calcula bien los tiempos puede llegar debilitado al pacto de progreso, el que más ventajas le ofrece. La aritmética parlamentaria puede jugarle una mala pasada si se le adelanta Ciudadanos y presta finalmente su apoyo al PSOE. Ángel Víctor Torres tiene ya asegurado el apoyo de Nueva Canarias y el de Podemos y la incorporación de Ciudadanos le daría la mayoría de 36 para gobernar sin problemas. Esta posibilidad arrastraría a Curbelo a negociar a última hora y devaluar su presencia en este pacto de progreso o prestar su apoyo a Fernando Clavijo para estar en un Gobierno muy debilitado y, por lo pronto está vetado por Ciudadanos.

La decisión no es fácil para Curbelo. Clavijo le ofrece mucho para La Gomera, para él mismo y para los suyos. Desde CC le han dicho que tome del Gobierno lo que quiera, pero la cuestión no está en este punto, sino en el futuro. De eso Clavijo tiene poco. Por lo pronto cuenta con un no sostenido de Ciudadanos a su investidura por su imputación en el caso Grúas, que no es el único caso de corrupción en el que está denunciado ni el único que acosa su partido a lo largo y lo ancho del Archipiélago. Ciudadanos, por menos, quitó a Cifuentes de Madrid y echó de Murcia a su presidente. Para un partido cuyo santo y seña es la regeneración apoyar a Clavijo y su sistema clientelar es una contradicción insalvable. De obtener el sí de Ciudadanos, Curbelo estaría en un Gobierno débil, enfrentado a la ola socialista en Madrid, acosado por la corrupción y con una oposición que no perdonará en toda la legislatura que el cambio no haya sido posible en Canarias a pesar de que la mayoría de ciudadanos han votado por romper la baraja y emprender una nueva etapa sin CC.

Para Curbelo, más allá de la heridas de años de militancia en el PSOE y sus problemas con el partido, la opción progresista tiene más futuro. La ola socialista, reforzada con el triunfo en las Europeas y locales, promete un largo periodo de poder socialista con Sánchez a la cabeza. Si Clavijo le ofrece el Boletín Oficial de Canarias el PSOE también, pero además tendrá a su disposición el Boletín Oficial del Estado y todo su aparato de poder. Pero algunas veces los pactos se rigen más que por criterios de oportunidad política, por los sentimiento, y no sabemos muy bien qué profundidad tiene la herida de Curbelo con el PSOE ni hasta dónde la amistad que ha trabado con Fernando Clavijo en estos años de mano a mano.

Curbelo tampoco está solo en la aventura que emprendió en solitario en 2015. Le acompañan un grupo de socialistas que siguen teniendo su corazón en el partido y que le han recordado que a pesar de los beneficios de Clavijo, no comparten ni ideología ni sentimientos, y le han pedido trace bien el futuro para no quedar abandonados en la cuneta del pacto y del partido del que son hijos.