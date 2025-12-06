La cruzada de Juan Ocaña

José Ramón Sánchez López Sábado, 6 de diciembre 2025, 05:00 Comenta Compartir

Con 7 años se vio obligado a dejar España, al huir su familia a Francia para evitar la represalia del régimen dictatorial. En 1956 obtuvo la nacionalidad gala y en la actualidad es un octogenario avanzado. De nombre Juan Ocaña, supe esta semana de él gracias a una crónica en el informativo matinal de la radio pública. Su valía noticiosa, lleva años en un disputa con el gobierno de Macron para lograr que se le sean retiradas a Franco las dos condecoraciones concedidas de manos del filonazi mariscal Pétain.

Resulta que al ferrolano que tuvo la piel de toro patas arriba se le otorgó una primera Legión de Honor en 1928, en el grado básico; y una segunda, en 1930, en la consideración de Comendador. Se justificaron las entregas por sus quehaceres castrenses, en fechas en que colaboró con Francia en acciones de geopolítica en el norte del continente africano. Y no puede ser desposeído, porque se tiene legislado que a los muertos no se les puede hacer el feo de arrebatarle la mención, por no poder defenderse, por mucho que la deshonra de sus actos en vida sean de conocimiento popular. En igual situación que Franco están Mussolini y Ceaușescu.

Lo curioso del caso, es que la consideración legal en defensa de los intereses de los ausentes tuvo curso a consecuencia del procedimiento judicial emprendido a instancias de Juan Ocaña, en la pasada década. Corría 2018. Y aún prevalece.

Francia es un estado soberano, admirado referente de la defensa de valores y libertades en Europa. Pero incluso valiendo de ejemplo, verbigracia para la Constitución que hace 47 años validamos; también padece de imperfecciones políticas y legislativas. Y de eso sabe en sus propias carnes el hijo de un combatiente con las tropas galas tras huir de España, condecorado por ello, y preso en Mauthausen. Por ello entiendo y comparto la causa de Juan Ocaña.