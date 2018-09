CIS, el retrato de un país

«Respecto a una revisión constitucional que favorezca un mayor grado de igualdad entre mujeres y hombres, reclamación que apoya el 19,3% de la muestra»

Ocurre, de manera significativa, con el debate territorial. Las derechas son conscientes de que hay un sector descontento con el actual modelo y defensor de restricciones autonómicas cuando no del más puro y duro centralismo. Y pelean por ese espacio, bandera a bandera, ¡Viva el Rey! a ¡Viva el Rey! y, asimismo, echándose en cara quién exige con más contundencia una nueva aplicación del artículo 155 en Cataluña. En el último sondeo, el de septiembre, hay un 31,5% de encuestados que respiran ese aire neocentralizador.

Sentir medio

En la franja central, los que desean que se mantenga sin cambios sustanciales el actual desarrollo de autogobiernos en las comunidades, aparece el PSOE (50,2%) y la confluencia gallega de UP, En Marea, con el 52,4%. Situados muy por encima del sentir medio (36,2%).

Derechos sociales

Y, en cada uno de esos ámbitos, se observan diferencias entre las preferencias y prioridades de los votantes de los diferentes partidos. Así, por ejemplo, la protección de los derechos sociales es reclamada por el 22,7% de las personas encuestadas. Pero con valores cinco puntos por debajo de la media entre las que dicen votar PP y Ciudadanos. Y superiores en los de otras formaciones, fundamentalmente UP (33%) y PSOE (26,8%). Aunque la sensibilidad social también parece ser marca de la casa en el PNV (33,3%).

Respecto a una revisión constitucional que favorezca un mayor grado de igualdad entre mujeres y hombres, reclamación que apoya el 19,3% de la muestra del CIS, son los votantes de UP y Compromís los más exigentes.

La Transición también merece una mirada en el reciente estudio sociológico del CIS. El 67,3% de la muestra la considera positivamente, frente al 22% que no está orgulloso de ella y el 10,7% que suman el no sabe y el no contesta. El apoyo aumenta hasta cifras por encima del 80% entre los que votaron al PP y PSOE, y el 78,55 de los de Ciudadanos. Como curiosidad, en el caso de Unidos Podemos, la mitad de las personas encuestadas aprueba lo que ellos denominan “el régimen del 78”; si bien es cierto que en sus confluencias el dato baja hasta el 30-34%.

Por último, en el plano derecha-izquierda, el conjunto de la ciudadanía sigue situada ligeramente a la izquierda (4,67) en una escala en que el 0 es la extrema izquierda y el 10 la extrema derecha. Los que recuerdan haber votado al PSOE aparecen con un 3,85 y los de UP a su izquierda, con un 2,93. En la otra banda, Ciudadanos (5,53) y PP (6,73), como los ubicados más a la derecha. Y, por edades, los más a la izquierda son los de 55-64 años, con un 4,41; y los más a la derecha los mayores de 65, con 5,04.

En fin, el barómetro de septiembre del CIS nos ofrece un retrato puntual, por supuesto que fluctuante, de un país más moderado que lo que algunos líderes y partidos, con mucho estruendo, pretenden dibujar.