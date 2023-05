¿Si no es ahora, cuándo?

Sé que confiar en una nueva formación no es fácil, pero ¿qué más opciones hay? ¿seguir en la misma trayectoria que hemos estado?

Nací en Haría, vivo en Haría, he formado mi hogar en Haría, con dos hijos maravillosos, tengo mi familia y mis amigos en Haría y espero jubilarme en Haría. Amo Haría por encima de todo. Y sobre todo amo a mi pueblo. Todos saben que tengo mi propio trabajo y es cierto que no necesito la política para tener un sustento económico, como también es cierto que lo más fácil sería seguir viviendo una vida despreocupada y tranquila. Pero mi corta experiencia, donde tuve el honor de ser la primera mujer alcaldesa de mi municipio, fue suficiente para darme cuenta de lo mucho que hay que cambiar las viejas formas de hacer política en nuestro municipio, que ha vivido instalado durante muchas décadas en batallas políticas que no han permitido el avance de Haría, demasiado preocupados por las luchas de vanidad y de poder, pero demasiado alejados de las necesidades y deseos del pueblo.

Fue de ese breve periodo de tiempo viviendo en primera persona la política municipal, de donde saqué la fuerza y la convicción de que no hay que rendirse nunca, bajo ninguna circunstancia, y de que hay que continuar creyendo que el cambio es posible, si empoderamos al pueblo y le devolvemos el Ayuntamiento a sus verdaderos propietarios: los vecinos y vecinas de Haría. No puedo dejar de intentarlo y aun sabiendo que es difícil, creo firmemente en una máxima: «Las fuerzas que se asocian para el bien, no se suman, se multiplican». Compromiso por Haría es en realidad un movimiento social y vecinal que nace de la necesidad de hacer una política diferente a la que actualmente vivimos, con un mismo objetivo: llegó el momento del cambio, de colocar a Haría y a su gente donde se merece. Pero para cambiar la política municipal no sólo basta querer regenerarla y empoderar a los vecin@s, se necesita también formar un equipo sólido y formado, que sea capaz de gestionar y gobernar con eficacia el Ayuntamiento de Haría, no con la demagogia de supuestos grandes proyectos o las palabras altisonantes a las que nos tienen acostumbrados y que no dicen nada a un pueblo trabajador y sencillo como es el pueblo de Haría. Por eso Compromiso por Haría lo forma un gran equipo de personas preparadas, formadas y cualificadas, de diferentes perfiles, cada una con sus propias cualidades y talentos, que tienen no sólo con una gran capacidad de trabajo, sino lo que es más importante, una gran capacidad de escucha para atender las verdaderas preocupaciones, demandas y necesidades que todos los vecin@s nos hagan llegar. Hemos nacido del pueblo, nuestro proyecto es el proyecto del pueblo y solo sabemos hacerlo de una manera, escuchando y trabajando. El resultado lo hemos plasmado en un programa electoral que a partir del próximo día 12 de mayo presentaremos a todos los vecinos. Pero sigue abierto a todos, porque no esperen de nosotros los mismos mítines de siempre, queremos dialogar con nuestros vecinos, de tú a tú. Nuestro proyecto político, Compromiso por Haría, es una política de cambio de rumbo, basada en la Libertad, con mayúsculas, y en la que queremos decir algo, alto y claro: que los harianos y harianas no le deben nada a los políticos, es al contrario: los políticos estamos para servirles. Sé que confiar en una nueva formación no es fácil, pero ¿qué más opciones hay? ¿seguir en la misma trayectoria que hemos estado? Vamos entonces a retomar el verdadero camino de la política, con más fuerza, más determinación y más ilusión que nunca, por todos los harianos y harianas, convencida de que existe una nueva oportunidad para el pueblo de Haría. Creamos en el cambio, únanse a nosotros, porque ¿si no es ahora, el 28 de mayo, cuándo?