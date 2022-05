Sigue coleando el resultado de Eurovisión, con una intensidad que hace pensar que igual la guerra se acabó en Ucrania. Como si Putin hubiese decidido sacar la bandera blanca y retirar a sus tropas después de ver el éxito de la canción con aire folclórico de un grupo de Ucrania integrado por unos de los pocos varones de ese país que no están obligados a empuñar un fusil para defender su integridad nacional.

Me incluyo entre los que todavía está intentando comprender la letra de 'Slomo', la canción interpretada por Chanel. Solo pensar en el autor sentado en la mesa esperando por la inspiración me hace preguntarme qué le había puesto al café ese día para endulzarlo. Pero también me incluyo entre los que admiten que la puesta en escena fue perfecta. Otra cosa es que se notase demasiado la influencia de Jennifer Lopez y de la primera etapa de Beyonce, como también estoy en el club de los que se plantean qué sería de Eurovisión si hiciéramos el ejercicio de oscurecer la imagen durante la gala y quedarnos solo con el sonido de las canciones, como si fuésemos oyentes de radio. Seguramente los ganadores serían otros.

Tampoco acabo de entender eso de que haya votaciones de las delegaciones y luego las telefónicas, con el añadido de que se admiten varios votos por cada particular. Primero porque la fórmula híbrida solo sirve para lo que nuevamente se vio el sábado, esto es, que los países (o sus representantes) iban por un lado y sus ciudadanos por otro. De esa manera, algunos de los últimos en la primera tanda pasaron a los lugares más codiciados y otros de los que parecían favoritos se quedaron compuestos y sin premio.

En todo caso, estamos ante un entretenimiento más que quizás no merece tanta polémica. Es como ver la gala de los premios Oscar y concluir que la elegida como mejor película ni siquiera merecía estar entre las candidatas. Para eso no hay que viajar muy lejos en el tiempo: vale con lo ocurrido este año, por no hablar de agravios de antología en la historia de la Academia de Hollywood.

Al final, Eurovisión revivió en España gracias a la polémica inicial en torno a la idoneidad de la canción de Chanel y la exclusión de Rigoberta Bandini y Tanxugueiras. Y a partir creció la expectación que acabó el sábado con un incontestable éxito de audiencia. Veremos con el tiempo hasta dónde llega la carrera de Chanel y cuántos recuerdan 'Slomo' por su música y su letra.

Pero, sobre todo, me quedo con que las bombas siguen cayendo en Ucrania. Para los ucranianos, ni ganar en Eurovisión les permite salir a la calle a disfrutarlo en paz.