Carreras, carreras y más carreras. El calendario, principalmente en montaña, empieza nuevamente a saturarse sin remedio. Tras dos años de restricciones, suspensiones y aplazamientos, los organizadores se han puesto manos a la obra para intentar recuperar el pulso, pero hay un cambio de tendencia. Las modalidades con más de 40 kilómetros están sufriendo un rechazo enorme. Hoy en día, la saturación de kilómetros ha llegado y los participantes lo que desean es poder correr distancias no muy largas, conocer nuevas rutas y senderos, y disfrutar de la fiesta final.

Los últimos ejemplos han sido claros y notorios. El maratón de 42 kilómetros de la Traíña en Mogán contó con una participación de 28 atletas, con solo 2 mujeres; la prueba reina del Reventón Trail en El Paso, de 47 kilómetros, sumó 57 participantes, todos ellos hombres; y el pasado fin de semana la maratón de 42 kilómetros de La Majadilla Sunset Trail contó con 42 corredores, con solo 2 mujeres.

Cada vez son menos los que se atreven a participar en modalidades de más de 40 kilómetros y las mujeres, de una manera clara y notoria, optan por distancias menores. La próxima semana se celebrará el Aguas de Teror Trail-Desafío de los Picos, una prueba que tendrá el aliciente de la Copa de España en línea y campeonato de España de clubes. Serán menos de 40 kilómetros y ahí sí habrá una buena respuesta. Parece que el límite del maratón ha puesto un enorme freno. Tanto sacrificio ha quedado para unos pocos.

Las carreras por montaña dinamizan pueblos y barrios de la geografía insular, pero habrá que amoldarse a los tiempos, porque desgastarse con modalidades que no dan rédito ninguno para que corran cuatro no es de recibo. Tampoco debe caer la montaña en la táctica vende humo de algunos, que le ponen un lazo a sus eventos con el éxito garantizado, inflando a los medios de comunicación las cifras de participantes para que el político de turno caiga en la trampa, y así seguir garantizándose la oportuna subvención.

Los tiempos están cambiando. Hacer una ultra al año es lo adecuado, pero todas las semanas es inviable. Las ultras que subsistirán serán las más atractivas, las mejor organizadas, las que se vuelcan con el participante y las que no venden humo. Al final, las chapuzas no llevan a ningún sitio. Y si no que se lo digan al maratón de asfalto internacional de Maspalomas que en la anterior edición entregó los dorsales en un chamizo y ya este año irán a un sitio adecuado. Rectificar es de sabios.