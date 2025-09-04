Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Gregoria González, Yoya, en 2023, cuando Telde le hizo un reconocimiento. Teldeactualidad

Yoya: su legado, nuestra memoria eterna

«La deuda de Telde con ella es eterna, lo que sembró sigue floreciendo cada día en nuestras aulas, en nuestros espacios culturales y en la memoria viva de una ciudadanía agradecida»

Aureliano Francisco Santiago Castellano

Exalcalde de Telde y compañero de corporación durante 24 años

Jueves, 4 de septiembre 2025, 22:39

Hay personas que, cuando parten, nos dejan un vacío difícil de llenar. Pero hay otras que, además de ese vacío, nos regalan algo mucho más ... grande: un legado. Y en el caso de Gregoria González Valerón, nuestra querida Yoya, ese legado es la mejor prueba de que su paso por la vida no fue en vano, sino profundamente valioso.

