Asesinatos de periodistas en Gaza

Editorial -

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 30 de agosto 2025, 23:08

El gobierno de Benjamin Netanyahu se presenta como el pilar de la única democracia de Oriente Medio, aunque sus actos lo desmienten. La represión sistemática ... de los contados periodistas presentes en la Franja de Gaza, incómodos para sus intereses, y la prohibición de entrada a los periodistas extranjeros que puedan contar al exterior lo que sucede, constituyen un capítulo tenebroso propio de las dictaduras más crueles. Desde que empezó la invasión israelí de la Franja 250 periodistas han sido asesinados por ejercer el simple oficio de informar y mostrar las imágenes y los testimonios que conmocionan al mundo.

