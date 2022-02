Apuestas con las encuestas

Primero Madrid y ahora Castilla y León. Por mucho que nadie lo quiera ver de manera clara, porque siempre se escurre el bulto y les encanta mirar hacia otro lado, algo está cambiando en este país, y la fecha clave para comprobarlo de forma notoria se acerca a pasos agigantados. Los partidos políticos mueven ficha y el nerviosismo está instalado. Lo que está cada vez más claro es que las encuestas de Tezanos son divertidas y entretenidas, pero muy alejadas de la actual realidad. El PSOE se desinfla, el PP sube menos de lo esperado, VOX sorprende a propios y a extraños, Podemos está en la UCI, Ciudadanos no existe y toman notoriedad los partidos nacionalistas.

Pero hablando de apuestas y de encuestas, y trasladándolo al espectro deportivo canario que a mí tanto me gusta, hay incógnitas que en breve empezarán a relucir. De la gente nerviosa que hoy en día ocupa un cargo notorio, y que es consciente de que le quedan dos afeitadas en la poltrona, se está muy atento a los pasos que van a dar en los próximos meses de mandato, ya que hoy en día hay personas que trabajan en la administración pública como por arte de birlibirloque, ya que esos concursos o contratos menores por los que están hoy en día dentro, o no se han renovado o ya están vencidos.

Vamos ahora con una serie de interrogantes o acertijos. Pueden en su casa ir anotando sus respuestas y comprobar si con la cercanía del nuevo proceso electoral, estos vaticinios se cumplirán o no. ¿Un presidente de un club de voleibol cambiará Ciudadanos por otro partido político? ¿Esa ética que solo ocurre en Gran Canaria se modificará con un cambio de rol dentro del club para la próxima temporada? ¿Cuántos fichajes, foráneos claro, le restan aún a los clubes de élite de la isla para poder cumplir con los objetivos y así garantizar la suculenta subvención anual? ¿Algún político actual tendrá un cargo importante para el deporte en Canarias si se cumplen lo pronósticos, aunque hoy en día nadie puede fiarse de las encuestas? ¿Si en 2023 hay cambio de ciclo político en algún municipio, algún evento deportivo podría tener su certificado de defunción cuando vean el fondo del caldero?

Bueno, estamos en días de incertidumbre y nerviosismo. Las cartas están sobre la mesa y el puzle empieza a encajar sus piezas. Nadie quiere quedarse fuera, pero todos no caben, pero un desliz ahora podría ser caótico. Se busca echadero, pero no a toda costa, por lo que muchos deben saber que no todo vale porque hay unas normas que cumplir.