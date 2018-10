Apretad, el tributo de Torra a la violencia

Su parafernalia supremacista medra con las cargas policiales, con el 155 o con las iras del PP y de Ciudadanos.

¿Qué quiso decir? ¿Que siguieran cortando líneas de tren? ¿Que continuaran impidiendo la circulación en las carreteras? ¿Quemando contenedores? ¿Alentando intentos de asaltar el Parlament? Es inadmisible e intolerable que la máxima autoridad de una institución como la Generalitat se dedique a alentar la violencia. Es su último alarde de irresponsabilidad. Pero lo que no sé si sabe es que le puede salir caro. ¿Ha calculado acaso que de estas fiebres, de estas calenturas que él tanto anima, puede brotar algún episodio de violencia más grave de los que hasta ahora hemos vivido? ¿Y si a alguien se le va la mano?

La tensión social es máxima en Cataluña. ¿Qué grado de responsabilidad cabría atribuirle a este aprendiz de dirigente? Estoy convencido de que en el independentismo hay activistas, pocos, pero los hay, dispuestos a dar un paso más. Si eso sucede, ojalá no, habrá socavado los cimientos de su frágil, muy frágil, castillo de naipes. Quedaría definitivamente deslegitimado, ante muchos independentistas y ante el resto del mundo. ¿Por qué no aprovecha la oferta de diálogo de Madrid? ¿Por qué no busca espacios de encuentro? Porque no le interesa. Porque quiere tensar la cuerda, porque vive del conflicto, del enfrentamiento. Su parafernalia supremacista medra con las cargas policiales, con el 155 o con las iras del PP y de Ciudadanos. Pero, ojo, se le puede ir de las manos. Y entonces se les acabará el chiringuito.