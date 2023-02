Apellidos por la letra 'M'

Esta semana está resultando intensa a nivel informativo. Desde mi prisma hay tres protagonistas que merecen una atención especial. Y ahí van.

- Mazuelos, José. Obispo de la Diócesis de Las Palmas. El jueves sentó a su lado en Arrecife a representantes públicos de partidos políticos varios. Les arrancó, nada menos, el compromiso de financiar una gran sede para Cáritas en Lanzarote. El reto, acabar con ese gran esqueleto en el barrio arrecifeño de Altavista que durante años ha sido sinónimo de desidia y olvido. En 2026 deberá ser este inmueble una centro vital de ayuda a personas con escasos o nulos recursos, a expensas de que se sepan administrar 8 millones de euros. Larga vida le deseo a una persona que sé que tiene empeño máximo en tan magna y digna apuesta.

- Morera, Jesús. Entre enero y febrero de 2014 fue el artífice de que no tuviéramos que lamentar en casa una desgracia familiar irreparable. Y fue posible por su pericia, sus conocimientos médicos y por ser el líder, importante, de un equipo de neurocirujanos para quitarse el sombrero. Valiéndome de este fundamento, me sorprende que haya sido denunciado por los especialistas que ahora en 2023 capitanea. Seguro que sus razones tendrán, pero servidor, mientras me pueda permitir hacer valer la presunción de inocencia, le otorgo por ahora el beneficio de la duda. Y ya el tiempo y la investigación que corresponda dirán. Que lo condenen otros.

- Martín Tenorio, Isabel. Consejera cabildicia lanzaroteña. Poco sale en los medios, pese a que está cerrando acuerdos en positivo de enjundia al frente del Área del Bienestar Social. No sé si hay en el PSOE interés en hacerle luz de gas. Desde la distancia, lo parece. Y si es así, mal harían en prescindir de su persona tratándose de alguien que trabaja, demuestra interés en la res pública y confía en el personal a su cargo.