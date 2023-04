La importancia de pensar Gran Canaria

Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

l pasado miércoles 19 de abril presenté 'La senda de la ecoísla'. Es mi sexto libro y recoge los artículos escritos por mí y publicados en los últimos 4 años. Quiero empezar este artículo agradeciendo a las casi 300 personas que me acompañaron en el Gabinete Literario, su cariño, su interés y el esfuerzo de haberse acercado a compartir esa tertulia conmigo. Por supuesto al Gabinete Literario por su predisposición y por las facilidades que siempre ha puesto para abrir su casa a iniciativas sociales y culturales plurales. A Oswaldo Guerra - una de las personas que me ha acompañado en esta senda y cuya erudición sirvió para abrir el acto- y a la periodista Teresa Artiles: sus preguntas me ayudaron a encauzar las ideas que transmito en el libro y la manera en que se han ido gestando..

El libro tiene una especial relevancia porque concentra el análisis de los acontecimientos de una etapa especialmente compleja, dura, pero también creativa. Han sido los años en los que Gran Canaria ha reafirmado su voluntad de transitar por la senda de la ecoísla, un nuevo camino para transformar nuestro modelo económico y social con sostenibilidad ambiental y justicia social. Años en los que hemos asistido a una revolución histórica en el campo de la energía, la descarbonización, la seguridad hídrica o la economía azul, a la mitigación y adaptación al cambio climático, a la consecución de la declaración por la Unesco de Risco Caído y los Paisajes Sagrados de Montaña como Patrimonio de la Humanidad… También han sido los años en los que nos hemos enfrentado a una pandemia mundial y a un cierre total del turismo, nuestra principal industria. Hemos tenido que hacer frente a las consecuencias de otro incendio devastador, a una crisis bélica en el corazón de Europa y a una inflación galopante que afecta de manera especial a las familias con menos recursos. Hace más de 30 años que escribo semanalmente, sin faltar nunca a la cita salvo en periodo vacacional. Un hábito que he adquirido y sin el que no sé si hubiese llegado a ser presidente del Cabildo. Escribir me permitió dar a conocer mejor el proyecto de transformación de Agüimes y el Sureste y me ha permitido trasladar mis inquietudes, mis sueños y aspiraciones a una parte importante de la sociedad grancanaria. Escribir también es un compromiso con el futuro. Cualquiera puede acceder a través de mis libros o de mi blog a las reflexiones que he hecho sobre muchos temas, pero en particular sobre la necesidad de una transformación autocentrada, de impulsar un modelo de isla desde una mirada a lo más cercano, procurando un modelo de desarrollo sostenible incompatible con un desarrollismo sin control, al servico de la biodiversidad y el bien común y teniendo como norte la igualdad, la lucha contra la violencia de género, la creación de empleo, la solidaridad y la búsqueda de alternativas a la pobreza y la exclusión social. Y es un compromiso con el presente y con el futuro porque pueden comprobar cómo estamos impulsando todo ello desde la acción del Cabildo. Pero en este caso escribir también es un compromiso con Gran Canaria. Porque siempre la reflexión precede a la escritura. Y detrás de este libro y los anteriores hay cientos de horas de reflexión, de lectura, de intercambio y de aprendizaje sobre nuestra isla, sobre la que es y la que queremos que sea. Estos escritos actúan también como testimonio de una época. En el futuro, cuando historiadoras, cronistas, politólogos, etc. quieran acercar, comprender o estudiar un tiempo tan relevante como el que nos ha tocado vivir, tendrán una fuente importante en la que quedan reflejados muchos de los debates actuales, las medidas impulsadas, las intenciones de futuro… Escribir es transparencia. Es una vía de comunicación con la ciudadanía, en la que expongo mis ideas sobre cuestiones que en muchos casos trascienden la acción de Gobierno en el Cabildo de Gran Canaria. Visiones sobre una época convulsa que también ayudan a los hombres y mujeres que me leen a conocer mis posicionamientos más allá de la dación de cuentas diaria del Cabildo de Gran Canaria. Son ya 32 los años que llevo escribiendo de manera ininterrumpida, desde que en 1991 publiqué mi primer artículo. Un hábito que he mantenido incluso después de asumir la presidencia del Cabildo de Gran Canaria, a pesar de que son obvias las dificultades que representan compaginar esta rutina con la agenda de presidente, pero también es una muestra de la importancia que le otorgo a los escritos. Hay una idea del profesor Timothy Snyder extraída de su libro 'Sobre la tiranía. Veinte lecciones para aprender del siglo XX' a la que ya he hecho referencia en otros momentos y que me refuerza en esta tarea. En su lección número 11 nos alienta a que comprendamos las cosas por nosotros mismos. Que dediquemos más tiempo a leer artículos largos: «de modo –dice- que intenta escribir un artículo de verdad por tus propios medios, que implique trabajar en el mundo real…investiga, verifica las cosas, redacta y revisa los borradores, todo ello en un plazo ajustado e improrrogable. Si descubres que te gusta hacerlo, monta un blog»… Realmente seguí sus consejos mucho antes de que él escribiera este libro… Podrán entender entonces lo especial que resultó para mí un acto como el del miércoles, en el que poder compartir tanta trayectoria y tantas horas de reflexión y de escritura. Un acto en el que pude comprobar que los textos que comparto semanalmente son leídos por cientos de personas y que a su vez generan e inducen otros pensamientos… Muchas gracias a todas las personas que acudieron, a todas las que me leen con regularidad y a las que me han leído alguna vez. Espero seguir recorriendo con ustedes la senda de la ecoísla.

