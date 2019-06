Acuerdos ‘Franquistein’

«La que era hasta este sábado alcaldesa de la ciudad tiene, como todo el mundo, virtudes y defectos. Pero pocos pueden dudar de la ingente labor realizada»

Pacto bomba

Pero peor aún resultó el segundo episodio, el de Telde, querido Telde. Aquí el candidato del PSOE, segunda fuerza en los comicios del 26M, removió cielo y tierra para encontrar los apoyos que le llevaran a la soñada Alcaldía. No puso límites ni líneas rojas, ni siquiera las estéticas o las de orden moral. Eso, la ausencia de criterios y el olvido de cualquier planteamiento poli(é)tico, no le impidió, por tanto, madurar un pacto que también incluía al PP y Ciuca, las organizaciones que habían dejado Telde en una situación caótica, tras un mandato de corruptelas, pésima gestión, destrucción de los servicios públicos municipales y endeudamiento insostenible.

Por cierto, el PSOE había gobernado junto a Nueva Canarias en Santa Lucía en los últimos cuatro años sin el menor conflicto, con mutuo respeto. Pero las ansias de poder llevaron a su candidato a pactar con el diablo con tal de llegar a la Alcaldía. Las convicciones, las ideas, los proyectos de ciudad... resultaban absolutamente secundarios, diría que, hasta claramente superfluos, para alcanzar el objetivo: yo, me, mi, conmigo. Al final, el PSOE votó en blanco, no optó al bastón de mando y se quemó innecesariamente en la operación. Y el determinante voto de la tránsfuga de Podemos dio la Alcaldía a Fortaleza-CC.

Para redondear la jugada, los socialistas grancanarios reservaban dos pactos bomba. En el sureste de la isla y en Telde. El primero, en Santa Lucía (donde el PSOE fue tercera fuerza en las municipales), con PP, AV e incluso una concejala de Podemos (convenientemente expulsada por su organización poco después) ávida de institucional puesto. El texto de su acuerdo con el PSOE es una auténtica joya. Solo incluye dos puntos de interés: «revisión de la asignación a los grupos políticos acorde a la legislación vigente» y «liberación de la concejala de Podemos en la oposición, si la legislación vigente lo permite». Toda una confirmación de su pleno compromiso de servicio público. Lo del «programa, programa, programa» que proclamaba Anguita no ocupa ni una sola línea, lo que es una muestra de sinceridad apabullante por esta debutante que ahora purgará su precipitación y sus penas en el grupo de no adscritos.

Ambición

La ambición es normal y muy humana. E incluso necesaria para afrontar todas las vicisitudes de la vida. También las de la actividad política. Pero cuando se encuentra completamente desideologizada, despolitizada, sin proyecto colectivo alguno y solo fundamentada en estrechos intereses personales, en el alimento de egos, suele conducir, más temprano que tarde, al desastre.

Tengo mucho respeto por el PSOE, principal referente de la izquierda española en el último siglo. Impulsor de la ley que nos permite tener una sanidad universal y gratuita y de decisiones parlamentarias y gubernamentales que han ayudado a avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres. Y, asimismo, formación a la que la mayoría otorgó la confianza para que liderara el cambio en Canarias tras las elecciones autonómicas de mayo.

Pero la tímida, cuando no cómplice actuación ante incoherentes pactos con las derechas y, especialmente, su incapacidad para evitar lo que se estaba cocinando en Telde, que desprestigia no solo a los socialistas, sino a la democracia y a la propia actividad política, me han resultado decepcionantes. Si en Telde no se ha producido el monstruoso acuerdo no ha sido por la intervención socialista para evitarlo, que no la hubo, sino por la habilidad y generosidad de otros. Quedando los socialistas en ese municipio en la oposición, sin poder y, sobre todo, sin gloria.

No sé si el PSOE canario reconocerá los graves errores cometidos en este último y frenético mes y actuará en consecuencia. Rectificar es de sabios. Aunque ello suponga momentos duros, imprescindibles decisiones quirúrgicas, y apartar de determinados puestos a quienes han demostrado con creces no estar a la altura de las circunstancias, ser absolutamente irresponsables e incompetentes; y que, por su frivolidad y complicidad con determinadas decisiones, han puesto en grave riesgo la posibilidad de un acuerdo progresista en Canarias. Casi nada.