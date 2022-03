Se acabó la pandemia

Ya es oficial. Lo dice el BOC: La pandemia no existe. Se acabaron las restricciones, se acabó reconocer que una persona que da positivo en coronavirus es contagiosa. La clase política no es tan sabia como para encontrar la fórmula para armonizar la salud con el lucro (si fuera la economía, sería mucho más fácil), así que, como siempre, gana el lucro.

Ya solo se informa dos veces a la semana de los contagios y, en breve, solo se contabilizarán los de las personas mayores de 60 años. El viernes, el recuento era 5.827 casos nuevos de covid en las últimas 72 horas y siete muertes. Con estos fallecimientos, ya van 1.624 desde el mes marzo de 2020.

La covid ahora es la nueva gripe. Es decir, sabemos que algunos morirán, pero es el precio a pagar para que los demás puedan hacer negocio y la clase trabajadora recibir los típicos 900 euros.

Llama la atención, no obstante, no ya el «relato» de la clase política, sino esa buena parte de la sociedad que está «cansada» de la pandemia como quien se cansa de unos pantalones y los aparta.

Lamentablemente nos cansamos mucho menos de que, por ejemplo en la capital grancanaria, estemos rodeados de suciedad y abandono en los barrios que no sean Mesa y López o la primera línea de Las Canteras (como nos pasamos media vida en las terrazas, el resto no cuenta). Nos cansamos mucho menos de ver a gente viviendo debajo de la «ola», sí, aquella obra que, una vez más, iba a marcar un «antes y un después» en la conexión entre la plaza-bar y el acuario-salón de actos. Total, un 40% de la población canaria sobrevive en la pobreza. Pero eso en Canarias no cansa.

Dos años de pandemia no nos ha hecho mejores personas, ni tenía por qué hacerlo. Pero tampoco tenía por qué habernos hecho más cínicos.