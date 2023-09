Pulpo y amnistía

Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

Una confesión inadecuada, pero necesaria para situar ideológicamente mi punto de vista: en las últimas elecciones no voté a Pedro Sánchez, sino al PSOE. ¿Son disociables? No, hoy por hoy no, pero de sugestiones pretéritas también se vive en el presente. Hecha la confesión, vayamos ...

Este contenido es exclusivo para registrados ¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión