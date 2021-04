Facebook, la callada por respuesta Sociedad de la desinformación Si usted está en la red social, existe un 50% de posibilidades de que su nombre o teléfono esté a disposición de criminales LUIS ANARTE Jueves, 8 abril 2021, 23:04

Facebook vuelve a ser protagonista de otro desastre. Los datos personales de 533 millones de sus usuarios en todo el mundo han sido robados y filtrados en un foro de piratas. En España, afecta a 11 millones de cuentas. Viene a ser la mitad de las existentes en el país, según los datos de The Social Media Family. Si usted está en la red social, existe un 50% de posibilidades de que su nombre o teléfono esté a disposición de criminales. En la compañía parecen no entender a qué viene tanto revuelo. ¡Ocurrió en 2019 y ya reparamos el problema!, se justifican en su blog. Traducción: los datos llevan años en el mercado negro al mejor postor y ahora encima son gratis. Entonces debieron pensar que, si se callaban, no se enteraría nadie.

Este nuevo escándalo rezuma irresponsabilidad. Pasara cuando pasara, hubiera estado bien un aviso a las víctimas. Si son capaces de crear anuncios personalizados, no debería costarles mucho mandar un correo. Nos hemos enterado porque los medios han puesto en evidencia el cobarde silencio de la plataforma y han advertido de los peligros. Lo peor de todo es que no es ni la primera vez que Facebook elige la callada por respuesta. Ni será la última.