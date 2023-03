Buena suerte, Yolanda

Reunir Canarias es, desde luego, un proyecto político que cree en la amistad entre los pueblos y en el trabajo conjunto para enfrentar los problemas comunes de nuestras periferias frente a los que negocian con ellas en sus circos y en sus viajes oficiales.

Es sabido, además, que desde Reunir Canarias hemos invitado a nuestra tierra a representantes políticos de todas las formaciones del Estado para fraternalmente y sororamente compartir resistencias, amenazas, visiones y propuestas.

Y es público también que nos hemos reunido con toda persona u organización que así nos lo han solicitado, o nos solicite, pero a todos ellos dejamos claro que no participamos en conciliábulos, pactos, juras y conjuras, traiciones ni coaliciones con quiénes vienen a Canarias, o actúan desde Canarias, con el fin de reclutar lealtades para sus proyectos estatales.

Nosotras, Yolanda, creemos que Canarias tiene que hacerse cargo de sus muchos problemas propios antes de dejarse el ánimo, los esfuerzos y los capitales políticos aplaudiendo los pactos, las conspiraciones y las peleas de los demás.

Respetamos, como no puede ser de otra manera, los proyectos políticos de todo el mundo en todo el mundo.

Sumar nos ha invitado a asistir al acto de este sábado 21 de marzo, a las 12.30 de la mañana. Y allí estaremos.

Previamente asistiremos, a las 11 de la mañana, a la manifestación en defensa de los Servicios Públicos, la sanidad pública, las residencias de nuestros mayores, el transporte sanitario y la educación pública, que tendrá lugar en el parque de San Telmo de Las Palmas de Gran Canaria ese mismo sábado.

Ya sabemos que esa manifestación no abrirá telediarios y ni mucho menos ocupará un solo segundo en la conciencia de los grandes próceres de la patria que, apresuradamente y en estas fechas electorales, viajan desde Madrid, a unas lejanas islas y de vuelta en seguida a sus muy importantes quehaceres.

Pero somos conscientes, Yolanda, de que no es fácil lo que tienes por delante. Y no podemos sino desearte la mejor de las fortunas en el circo en el que se ha convertido el interior de la M30 madrileña, donde ahora tantos buscan los tan necesarios gladiadores venidas de provincias prestos a morir y matar, no sin antes saludar, por supuesto, al emperador de turno.

Nosotras seguiremos aquí desde nuestras islas, con nuestra gente, trabajando en obediencia a nuestro pueblo. Construyendo una Canarias, exenta de centralismos y tutelas, que pueda formar parte de ese país de países.

Y eso es lo que hoy, mañana y siempre vamos a defender.