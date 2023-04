Pedro San Ginés: lo peor que le ha pasado a los centros turísticos

Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

En las últimas semanas hemos visto algo recurrente y vergonzante al mismo tiempo. Recurrente porque hemos visto largas colas en el Timanfaya; y vergonzante porque hemos visto y oído a Pedro San Ginés, dar lecciones de gestión sobre los CACT. Y no he podido más que escribir este artículo ante la falta de memoria de un hombre que no conoce la vergüenza, ni tiene sentido del ridículo.

Primero que nada, cabe recordar que San Ginés perdió 12 millones de euros, en un absurdo pleito con Haría luchando por la propiedad de la Cueva de Los Verdes. Y ahora se tiene que indemnizar al municipio norteño al que la ineptitud de Pedro le ha supuesto una lotería impensable. Pedro San Ginés y su mascota política, Echedey Eugenio, generaron en diferentes periodos de sus mandatos en los centros la friolera de 3 huelgas generales, enfrentándose con todos y todas, con las consecuentes pérdidas de imagen y de dinero que tuvo que asumir la sufrida empresa. El número dos de Coalición Canaria en Arrecife y Parlamento, llegó a inventarse que los camareros de los Centros cobraban más de 3 mil euros al mes, para que la población los odiara. Y filtraba nóminas manipuladas, con el objeto de vaciar los restaurantes buscando la fórmula de cambiar el modelo de producción, hacia la privatización. Los restaurantes de los centros perdían dinero y tenían que privatizarse, como con el agua. Mientras Pedro vendía menús de comida por debajo de precio (incrementando artificialmente los costes). Echedey y Pedro llegaron a pagar más de 1 millón de euros por una guagua inteligente, tan inteligente que no podía subir la ruta de los volcanes, y se tiró el dinero y se devolvió la guagua. Pedro San Ginés y Echedey no fueron capaces de pagar el canon de los centros… podría seguir en un artículo larguísimo e innecesario contando la infinita lista de desastres que este triste personaje causó en la empresa pública. Lo cierto es que ahora los centros están saneados, hay paz social, los restaurantes no sólo son rentables, sino que son recomendados por las guías gastronómicas y por las más prestigiosas publicaciones del mundo. ¿Alguien tiene alguna duda de que si Pedro llega a estar en los Centros, con la excusa de la pandemia, hubiera privatizado los CACT como hizo con el agua? La mejor gestión que ha hecho el pueblo de Lanzarote fue coger al multiimputado por corrupción, Pedro San Ginés, y ponerlo en la calle, arrebatándole la Presidencia del Cabildo. Y es que no cabe la menor duda, Pedro fue lo peor que le ha pasado a los centros turísticos en su historia, y los CACT en sus manos estuvieron a punto de ser fulminados y puestos en manos de vaya a usted saber quién.