Como en el Timbeque

No es un gesto de mala educación, lo hace para ordenar con simetría militar los ingredientes de sus hamburguesas, para mí las mejores de Las Palmas de Gran Canaria , y empezar a alimentar a los batallones de la noche que durante horas protagonizan una rotación interminable de seres insomnes de todo credo, ideología o pelaje.

«Carmelo es de esas personas con el gusto por las cosas bien hechas, y sabe que llevan tiempo»

Tarda. Porque lo bueno se hace esperar. Y mientras el sonido de la música baila un agarrado de la mano del calor de la plancha uno se entretiene con las historias de Paco, Vicente y Cristian, que como veteranos navegantes saben siempre conseguir el hueco apropiado en la proa de la barra más carismática de la ciudad.

Luego llega el bocado. Que se engulle a una velocidad mucho mayor de la que Carmelo ha usado en su elaboración. Pero sale uno reconfortado, sabiendo que la espera valió la pena.

Carmelo siempre ha sido un ejemplo para mí. También en este estado de alarma. Cuando me desespero intentando desbrozar la barroca literatura del BOE, cuando sueño con silenciar a los golpistas que priorizan derrotar al Gobierno a preservar la salud de todos, cuando pienso en lo que me queda para volver a bajar las escaleras del Timbeque pienso en Carmelo en la plancha y me sereno.