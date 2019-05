$!Los festivales imprescindibles de este verano

LPA Beer Music Festival

Bikini Pop

Sun&Stars Fest

Festival Jazz&Más Heineken

Jameos Music Festival

Este festival propone cuatro citas ineludibles para los amantes del disco soulful y el house con un line up de artistas internacionales como locales que deleitarán al público en un capricho de la naturaleza como es Jameos del Agua. Será el 28 de junio cuando dé comiendo con las actuaciones de Joe Claussell, Kwenya Carreira, Héctor Mingues y Dj Isaacb. El 19 de julio le tocará el turno a Osunlade, Phil Asher, The Mighty Zaf y Checha Tambo; mientras que el 23 de agosto Marshall Jefferson abrirá el cartel, seguido de Natasha Diggs, Jose Márquez y ThePiriExpirience. Para finalizar, el 20 de septiembre cerrará el festival John Morales, Melvo Baptiste, Gizelle Smith, Ian Friday y ONEche djs.

Isla Bonita Love Festival

La Carpa 2019

De la mano del Campeonato del Mundo de Windsurfing y Kitesurfing regresa este festival ‘pasado por agua’ a la playa de Sotavento. Las noches de la Carpa volverán a sorprender al público cuando se recojan las velas, según pudieron avanzar sus organizadores este enero durante su presentación en Fitur, aunque aún no ha dado a conocer el cartel.

Phe Festival

23 y 24 de agosto, Tenerife

Ángel Stanich, Carolina Durante, Los Punsetes, Delaporte y Locoplaya son los nombres más destacados del cartel de artistas que conforman la cuarta edición del Phe Festival, en el muelle de Puerto de la Cruz. Esta cita veraniega viene cargada de una programación que integra cine, moda, gastronomía y prácticas de innovación cultural dirigidas a un público actual, comprometido y activo.

Depedro, We Are Sciencitsts, Arizona Baby, Mueveloreina, Dj Amable, Cariño, The Statue Thieves, Serial Killerz además de GAF y La estrella de la muerte completan la selección de grupos.