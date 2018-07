5 videojuegos para este verano

1. Farcry 5

Far Cry 5 es un videojuego de acción-aventura en primera persona desarrollado por Ubisoft Montreal y publicado por Ubisoft para PlayStation 4, Xbox One y Microsoft Windows. Es la undécima entrega de la serie Far Cry. Ambientado en la región de Hope County, en Montana, Far Cry 5 es la quinta entrega numerada de la saga de Ubisoft, Far Cry. Una marca que nos ha llevado por ambientaciones modernas y también prehistóricas, así como a través de lugares de lo más exótico.