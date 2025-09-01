Víctor Afonso: «Hasta la jornada ocho no vamos a ver a la verdadera UD de Luis García» El excapitán amarillo valora la derrota contra el Málaga, las tres primeras jornadas y habla de su nueva faceta como director deportivo de la UD Playas de Sotavento

Óliver Viera Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 1 de septiembre 2025, 15:12 | Actualizado 16:01h. Comenta Compartir

Víctor Afonso conoce a la perfección a la UD Las Palmas. Ha sido jugador y capitán del conjunto amarillo y entrenador de Las Palmas Atlético. Con un largo historial de partidos a sus espaldas, el grancanario logró tres ascensos con los amarillos. Conoce como muy pocos la Segunda División, categoría en la que compiten este año los insulares.

-¿Cómo valora la derrota de ayer de la UD Las Palmas frente al Málaga?

Fue en un partido que estuvo muy igualado, sobre todo en la primera parte. El equipo no mereció irse al descanso perdiendo. La revisión del fuera de juego y el tiro de Ale García, al larguero, pudieron cambiar el partido. Meter a Cristian Gutiérrez fue un acierto, dio al equipo más profundidad. Clemente es un buen defensa, pero no tiene el recorrido que tienen jugadores como Marvin. Llega mucho a la línea de fondo.

-Solamente llevamos 3 jornadas de competición. ¿Es pronto para sacar conclusiones?

El equipo está por hacer. Todavía hay que corregir muchas cosas. Los jugadores tienen que adaptarse a la idea del míster. Hasta la jornada ocho no vamos a ver a la verdadera UD Las Palmas. Todo tiene un proceso y la adaptación de los jugadores necesita tiempo.

-Pendientes del regreso de Sandro y Kirian y con Viera y Jesé, todavía faltos de ritmo. ¿Cree que hay equipo para ascender?

Yo creo que sí. Las Palmas sigue con la misma idea de juego desde hace siete u ocho años y no sale de ahí. Creo que es un error. La UD no puede elegir la manera de ganar, tiene que elegir ganar. Se tiene que adaptar a lo que el partido demande.

Hay partidos que eres protagonista y hay otros, por las razones que sean, que tienes que juntar líneas y defender bien. Las Palmas no hace eso.

-Este verano ha llegado un técnico que casa con la idea de juego de la UD Las Palmas. ¿Qué valoración hace de Luis García?

Es el entrenador que tenemos y hay que apoyarlo. Ha sido un acierto poner a un jugador de las características de Ale García. Desde el banquillo creo que no se va a mejorar lo que hay, con la incógnita de ver cómo está Jesé. Es un futbolista que nos puede dar un plus. Ayer estuvo en el banquillo y será importante.

Jonathan Viera disputó media hora contra el Málaga y se le vio todavía falto de ritmo. ¿Qué Viera vamos a ver cuando esté a tono?

La gente que piensa que vamos a ver al Viera de cuanto tenía 25 años, que era el Messi nuestro, está equivocada. Es un futbolista que nos va a dar mucho. Hay que darle partidos, porque ha estado tiempo sin jugar. Pero es un futbolista que puede aportar mucho desde el banquillo.

Aporta mucho criterio, y más ahora, después de la salida de Moleiro y la ausencia de Kirian. Echamos en falta ese futbolista que cambie el guión y Jonathan Viera es de ese perfil, al igual que Jesé y Ale García.

-Como canterano, ¿le ha sorprendido el nivel de Ale García?

Sí, me ha sorprendido. Ha ganado madurez y experiencia. Se ha labrado su futuro fuera. Es un acierto meterlo en banda, sobre todo en izquierda, porque es un futbolista que tiene mucha velocidad y va mucho al espacio. Yo echo en falta jugadores que vayan al espacio porque muchas veces jugamos al pie y tener jugadores diferentes y rápidos, como Marvin Park, es clave.

-Entrenó en países como Arabía Saudí y Gibraltar. ¿Qué diferencias notó?

La cultura es diferente. En Arabia Saudí no podíamos entrenar por la mañana, porque era imposible. Hacían 45 grados casi todo el año. Teníamos que entrenar a las siete u ocho de la tarde cuando caía el sol. Teníamos que parar el entrenamiento para el rezo. Existía la obligación por parte del club de parar.

En Gibraltar, yo vi un fútbol muy directo, de transiciones rápidas. Intentamos darle pausa al juego. Cuando llegamos, hicimos un cambio importante, fichamos jugadores españoles como Héctor Figueroa. Quedamos campeones y jugamos la previa de la UCL. Fue una experiencia muy bonita.

-Usted es un amante de los banquillos. ¿Tiene ganas de volver a entrenar?

Es importante estar siempre activo. La faceta en la que estoy ahora, más fuera que dentro del banquillo, también me gusta. Estoy ahora en el Sotavento echando una mano en el club. Llevo la parcela deportiva y creo que es un club con muchas posibilidades de crecimiento. El banquillo es lo que me llena, pero ahora estoy en otro camino diferente.

-Ahora como director deportivo de la UD Playas de Sotavento. ¿Cómo ve la Regional Preferente?

Hay equipos muy fuertes como el Universitario, que tiene a Héctor, Chiqui, Abraham, etc. Hay buenos jugadores que han estado en Segunda B y Tercera RFEF. Hay mucha igualdad. Estrella y Viera tienen buenas plantillas.

El Villaverde, para mí, es de los equipos que mejor plantilla tiene. Han fichado jugadores del Herbania. El Valkyrias tiene un buen proyecto y está haciendo todo lo posible por subir a Tercera. Estamos entre los siete u ocho equipos que van a estar peleando por ascender. La no presencia de Las Palmas C nos da más opciones.