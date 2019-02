Urkullu actuó de «enlace» entre Puigdemont y Rajoy para evitar el 155

Buscar una relación estable

A preguntas del fiscal Jaime Moreno, Urkullu ha comentado que en esa conversación con Rajoy tras los registros "se habló de que no se podía seguir así, que se estaba yendo de las manos por la intervención de la Guardia Civil, lo que provocaba convulsión en la sociedad catalana; que había puntos de crispación en la vida catalana que no eran pertinentes".

Actuación policial con delicadeza

En este punto ha vuelto a intervenir el representante del Ministerio Público para apuntarle que los incidentes de esa jornada no tenían relación con Rajoy, pues fueron en respuesta a una orden del Juzgado de Instrución número 13 de Barcelona. "Pero había una actitud renuente, no proactiva por parte del presidente del Gobierno de intentar encauzar la situación", ha respondido el lehendakari, para añadir que la respuesta de Rajoy fue que en adelante la actuación (policial) sería "lo mínimo posible y con la máxima delicadeza".

Nunca se planteó el 116

Según su versión, en ese mes fue cuando más "planteamientos públicos" se hicieron sobre "suspender la autonomía" de Cataluña, se materializó el acuerdo entre Rajoy y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para iniciar los trámites en el Senado en caso de que hubiera que aplicar el artículo 155 y también se hablaba de la posibilidad de que el Gobierno estuviese pensando en poner en marcha el artículo 116 de la Constitución, que regula los estados de alarma, excepción y sitio. Pero eso sí, ha señalado que, por lo que él sabe, el Ejecutivo nunca se planteó aplicar este último artículo.

Urkullu ha afirmado que todo este ambiente político que se alargó durante todo el mes de octubre hizo que quisiera centrar su labor sólo en hechos que se iban produciendo en Cataluña, en concreto el Pleno del Parlament del día 10 en el que Puigdemont hizo una declaración de independencia y luego suspendió sus efectos.

En este sentido, el abogado de Rull ha preguntado si leyó alguna de las cartas que Puigdemont y Rajoy se intercambiaron los días siguientes al citado Pleno, a lo que Urkullu ha contestado afirmativamente, añadiendo además que el expresidente catalán sí manifestó en una de estas misivas que el día 10 no había declarado la independencia de forma unilateral.

En los últimos días antes de la declaración unilateral de independencia, ha explicado Urkullu, la actitud de Puigdemont fue "muy receptiva" a la disolución del Parlament y la convocatoria de elecciones, una sugerencia que, según el lehendakari, hizo él mismo "para intentar evitar" la aplicación del 155. El 26 de octubre habló con el expresidente catalán y éste le aseguraba su intención de comparecer ante los medios de comunicación para hacer el anuncio de elecciones anticipadas.

El político vasco ha comentado que Rajoy "no era muy dado al 155" y que él mismo lo trasladó a Puigdemont el día 26 que, aunque el expresidente no se lo había dicho "taxativamente" y no podía ofrecer "garantías", sí tenía la "intuición" de que no se aplicaría el 155 si en Cataluña se disolvía el Parlament y se convocaban nuevos comicios autonómicos.

Sin embargo, Urkullu ha explicado que, aunque en la mañana del día 26 parecía que se convocarían elecciones, finalmente habló con el expresidente catalán a las dos de la tarde y éste le comunicó que tenía "presiones" por parte de su grupo parlamentario de Junts pel Sí y que la población "se le estaba rebelando", como así se veía en las manifestaciones que se estaban produciendo en Barcelona ese día. Estas fueron las razones que dio Puigdemont para no convocar las elecciones, según el lehendakari.