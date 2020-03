Sanidad considera «baja» la incidencia del coronavirus con 260 casos

Ancianos y menores

Sanidad informé este jueves de que diez contagiados han sido dados de alta y otros diez permanecen en UCI. Además, hay 20 casos en los que el origen del contagio no está identificado pero que "posiblemente sea el mismo", ha dicho Simón.

Entre los afectados hay tres menores a los que, según Simón, se podría sumar "algún adolescente" contagiado, aunque no ha concretado nada más.

Simón ha insistido en lanzar un mensaje de tranquilidad a la población. "Hay que entender los riesgos reales asociados a esta enfermedad" que son bajos en personas sanas y jóvenes, por lo que "hay que mantener la calma y no sobreactuar".

Además, ha incidido en que "no hay que angustiarse", ha reiterado que no es necesario el uso de mascarillas entre la población general si no se tienen síntomas y ha afirmado que por el momento no hay desabastecimiento de esos productos, ni de otros como geles de manos o fármacos en general que se fabrican en China.