Sanidad cierra los colegios de Madrid y Álava por el coronavirus

Recomendaciones con los mayores

En cualquier caso, el consejo de su departamento es evitar lugares concurridos en los que no es posible mantener la distancia de seguridad interpersonal de al menos un metro.

Pero Sanidad y las comunidades también han acordado dirigir una serie de recomendaciones a todo el territorio nacional, no solo estas zonas de transmisión alta, como son fomentar el cuidado domiciliario de los mayores y que las personas con enfermedades crónicas o con multipatologías limiten en la medida de lo posible salir de casa y su actividad social.

El ministro ha apelado a la responsabilidad de la ciudadanía y ha aconsejado evitar los viajes si no son imprescindibles.

Evitar viajes innecesarios

Segundo paquete de medidas

Además estas primeras decisiones, Illa ha avanzado que está en estudio un segundo paquete de medidas, pero ha subrayado tajante que las decisiones se tomarán, como siempre, en función del criterio de los expertos y la evidencia científica, por lo que no piensa "especular" con otras posibles decisiones.

Y aunque sabe que estas "no gustan", no dudará en dar un paso más si fuese necesario para "proteger la salud de los ciudadanos". "El Gobierno no va tarde: el Gobierno y las comunidades adoptamos las medidas a raíz de las recomendaciones de los expertos cuando hay que tomarlas", ha abundado.