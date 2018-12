Sánchez y Torra se verán antes del consejo de ministros

Mientras que en Moncloa consideran que la cita de ministros y consejeros catalanes será simplemente una reunión paralela a la de sus dos presidentes, en la Generalitat elevan el rango de ambos encuentros y hablan de una "minicumbre" entre el Gobierno del Estado y el catalán tras una mera "salutación" de sus presidentes.

La previsión es que la reunión, la víspera del Consejo de Ministros de Barcelona, se celebre por la tarde en el Palacio de Pedralbes, pero tanto el Gobierno como la Generalitat han eludido incluirla en sus agendas oficiales.

A pesar de que se demoró la publicación de estas agendas hasta la noche de ayer, no hay ninguna referencia a ella ni en el apartado de las actividades de los respectivos presidentes ni en la de los ministros o consejeros

En el caso del Gobierno se limita a citar como "previsión" que Sánchez viajará a Barcelona a las 17:00 horas.

Tampoco se incluye su presencia en la cena que organiza en Barcelona la patronal Foment del Treball y a la que está previsto que asista junto a la ministra de Economía, Nadia Calviño, y la de Trabajo, Magdalena Valerio.

Ayer, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo recalcó que Sánchez y Torra se verían a solas y no puede hablarse de reunión bilateral.

"No habrá una reunión de dos gobiernos. Eso no procede porque nosotros somos el Gobierno de Cataluña también. Habrá una reunión de los presidentes y quizás tengamos alguna reunión como yo lo haría con el señor Aragonès (el vicepresidente de la Generalitat) y algún miembro más, pero no se trata de una reunión bilateral de gobiernos", ha subrayado.

También ha avanzado que "seguramente" estaría presente por parte del Gobierno la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet. Fuentes de la Generalitat aseguraron, por su parte, que el formato que dan por "acordado" con el Gobierno es una "minicumbre" de los dos presidentes y tres miembros de cada gabinete.

Por la parte catalana, todo apunta que serían, además de Pere Aragonès, la consellera de Presidencia, Elsa Artadi, y la titular de Justicia, Ester Capella.

Calvo recalcó la normalidad que debe tener una reunión entre el presidente del Gobierno y el de la Generalitat y avanzó que en su conversación con Aragonés podrían hablar de la importancia de aprobar los presupuestos generales del Estado para 2019. Unos presupuestos que dijo que "son muy buenos para el conjunto de España y para algunos problemas endémicos en Cataluña".

Precisamente ayer fuentes del PDeCAT avanzaron a Efe que prevén votar hoy a favor de la senda de déficit público que propone el Gobierno y que será debatida en el pleno del Congreso. Las fuentes de la Generalitat aseguraron, por su parte, que la "cumbre" de hoy va a tener "contenido político", y Torra, ante el pleno del Parlament, enumeró los asuntos que desearía tratar con Sánchez.

Citó en concreto los "grandes consensos" de la sociedad catalana, que son, dijo, el rechazo a la monarquía, a la "represión" contra dirigentes independentistas y a un nuevo 155, la defensa del ejercicio del derecho a la autodeterminación a través de un referéndum "acordado" y la escuela catalana.