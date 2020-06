Sánchez piensa "atajar" el déficit con más crecimiento y reforma fiscal

"Si lo que plantea es si va a haber recortes o no, le planteo que lo que tienen que haber son políticas anticíclicas, en respuesta al ciclo en función inversa", ha respondido Sánchez a la portavoz de EH-Bildu, Mertxe Aizpurua, en la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles al Congreso.

En este sentido, ha señalado que para paliar las consecuencias de la crisis del coronavirus ahora es necesario "endeudarse" y "gastar más" por la necesidad de "proteger a muchos sectores", y considera que "situaciones con un déficit del 10% del PIB" habrá que "atajarlas en un futuro". "¿Cómo? Espoleando el crecimiento y haciendo una reforma fiscal para que haya mayor justicia fiscal", ha dicho.

El presidente del Gobierno se ha mostrado "abierto" a debatir de política económica, "pero de manera seria, rigurosa y muy conscientes" de que su Ejecutivo, ha asegurado, está "comprometido con una respuesta positiva a la crisis", tanto desde un punto de vista de la "inclusión" pero también de la "sostenibilidad".

Y es que, Aizpurua había preguntado la que, a su juicio, es la pregunta que "prácticamente toda la ciudadanía se estará haciendo", si el Gobierno "hará recortes públicos o sociales" y recuperará "las recetas de la austeridad que tanto daño hicieron", y para ello le ha pedido "claridad" y que "diga la verdad".

Sin embargo, la respuesta de Sánchez no ha convencido a la portavoz parlamentaria de la izquierda 'abertzale' --"Le he pedido claridad, no me la ha dado del todo", ha dicho-- y le ha advertido de que "si pretende recortar derechos de la ciudadanía, no contará con la mayoría progresista" de la Cámara. "O intereses y beneficios de pocos, o intereses y bienestar de muchos. Elija usted", le ha espetado.