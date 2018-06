Sánchez pide tiempo para exhumar los restos de Franco

Aunque la dirección del PSOE no ha alcanzado esa mañana ningún acuerdo al respecto, la vicepresidenta Carmen Calvo ha garantizado, a su llegada a la reunión, que el Gobierno dará «cumplimiento a lo que el Congreso ya decidió que se hiciera», que es proceder a la exhumación de los restos de Franco, según aprobó el pleno de la Cámara, también a iniciativa del PSOE, en mayo de 2017.

La idea de Perelló es que el Gobierno convierta en proyecto de ley la propuesta de reforma de la Ley de Memoria Histórica que el PSOE registró en el Congreso hace seis meses y que prevé la conversión del Valle de los Caídos en un centro nacional de memoria, para lo cual prevé sacar de allí los restos de Franco, mientras que los de José Antonio Primo de Rivera se trasladarían a un lugar no preeminente del recinto o al que designe su familia.

El momento

Mayor consenso posible

Tras apuntar que el Gobierno de Sánchez está estudiando, tanto las iniciativas legislativas que ha presentado sobre este asunto el grupo socialista, como las de otros grupos, ha señalado que «intentará ponerlas en marcha en el plazo más breve posible» y «con el mayor consenso» que pueda.

Ha criticado además que una representante política tan joven como la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, haya planteado este asunto en términos de «confrontación».

«Se trata de actuar como una democracia madura, no de confrontar», le ha replicado, convencido de que no se trata de «revisar cosas» que ocurrieron durante la Guerra Civil y el Franquismo, sino de «cerrar esa página» y de «tomar medidas que conduzcan a la reconciliación y la reparación de agravios en nuestra historia». «El PSOE no va a incumplir sus compromisos en esta materia», ha garantizado.

Al mismo tiempo que hacía este guiño a la izquierda, Puente ha descartado que Podemos vaya a ser el socio «preferente» del Gobierno de Sánchez y ha subrayado que su propósito es «dialogar con todo el mundo».