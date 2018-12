Sánchez lleva a Marrakech su compromiso por liderar respuestas a la migración

Gestión integral

La ruta más utilizada

Especial atención (incluidos más fondos comunitarios) viene demandando para el país que será anfitrión de la cumbre, Marruecos , ya que considera que ejerce un papel vital en la lucha contra estos flujos migratorios no autorizados.

Ausencias

Con Mohamed VI volverá a verse Sánchez este lunes, ya que el monarca marroquí ofrecerá un almuerzo a los jefes de las delegaciones asistentes a la cumbre.

El Gobierno lamenta las ausencias que habrá en ella y considera que, al no ser vinculante y no imponer obligaciones, no hay razones para las reticencias de algunos países a suscribir el pacto global por la migración aduciendo que conllevará una pérdida de soberanía nacional.

También expresa su decepción por el hecho de que la Unión Europea no acuda con una voz común a esta cita y recalca la necesidad de hacer frente a los discursos xenófobos contra la inmigración que están alentando partidos de ultraderecha.

Ayer, en su intervención en el Congreso de los socialistas europeos celebrado en Lisboa, Sánchez (en pleno debate sobre el futuro gobierno andaluz y la posibilidad de un acuerdo del PP y Ciudadanos con Vox), alertó del auge de la extrema derecha e instó a liberarse de las cadenas del autoritarismo.