Sánchez: «El Gobierno durará cuatro años»

– Hay dos fases. Primero, necesitamos sacar este mes de julio el fondo de recuperación económica de la Unión Europea. Esta movilización de fondos es un hito tan importante como nuestro ingreso en la UE o la instauración del euro, y el Gobierno se está peleando a fondo. Y en segundo lugar, no concibo que el Parlamento bloquee unos Presupuestos ante la mayor crisis sanitaria, económica y social de los últimos cien años. A esta pandemia no podemos darle respuesta con los Presupuestos de Montoro.

– La unidad y la recuperación son dos caras de la misma moneda. Lo que hemos hecho antes firmando un acuerdo por la reactivación económica y el empleo es el mejor ejemplo para la política de cómo los agentes sociales han entendido la mayor crisis económica que atraviesa el mundo en los últimos cien años. Y no lo digo yo, lo dice por ejemplo la canciller Angela Merkel . La unidad es esencial y no vamos a renunciar a llegar a acuerdos con todas las formaciones. Tendemos la mano a Esquerra, con la que tenemos muchas afinidades sociales. Ahí nos podemos encontrar. Pero es cierto que en los últimos meses, ha habido una novedad en el arco parlamentario, y es que Ciudadanos ha decidido ser útil y ocupar el espacio del sentido de Estado que el PP ha dejado huérfano. Tenemos muchas diferencias con ellos, pero bienvenido sea este cambio de actitud de Cs.

Crisis catalana

– Como presidente del Gobierno de España, no me corresponde valorar los temas judiciales. Lo que sí le digo es que este Gobierno respeta la independencia del poder judicial.

– Sí. Eso lo teníamos previsto. Por eso me extraña un poco que lo critique el independentismo porque en esta misma sala decidimos que no habría otra reunión hasta que no terminase la campaña en Galicia y el País Vasco , aunque es verdad que la fecha era otra (estaban convocadas el 5 de abril, pero tuvieron que aplazarse por la pandemia).

Mensaje de «tranquilidad y optimismo»

– Mucho se habla de la condicionalidad, de Europa ... Me gustaría hacer un poco de pedagogía porque parece que España no aporta recursos a este fondo de recuperación. El 20% lo aporta Alemania, nosotros un 9% y Holanda el 6%. Cuando se habla de condicionalidad, precisamente, se habla de las reformas fiscales. ¿Es necesario hacerla? Sin duda. Quien diga lo contrario miente, como mintió Rajoy.

– Es una figura constitucional y vivimos en un Estado social y democrático de derecho. Es una garantía que tenemos. Pero dicho esto. Las comunidades autónomas han mejorado y mucho sus capacidades sanitarias. Más allá de una responsabilidad colectiva debe haber una concienciación individual. No va a haber riesgo cero mientras no haya una vacuna. Me gustaría trasladar un mensaje de tranquilidad y de cierto optimismo. Tenemos que aprender a convivir con él y a perder el miedo a esta nueva normalidad. Volver a consumir para reactivar la economía, a nuestros anteriores hábitos.

Pedro Sánchez tiene muy claro el manual de estilo que debe aplicar en Euskadi. Flores al PNV, aunque advierte de que no apoyarán un derecho a decidir que divida a los vascos, y no cerrarse la puerta a EH Bildu por si los números no cuadran. Al fin y al cabo tienen cinco escaños y el Gobierno apenas cuenta con 155 de los 350 del Congreso. La geometría variable era eso.

- La ‘nueva normalidad’ trae consigo unas elecciones autonómicas en el País Vasco. ¿Es partidario de mantener esa ‘vieja normalidad’ de los pactos institucionales entre el PNV y el PSE-EE?

- La transversalidad siempre ha sido buena en el País Vasco, cuando ha habido gobiernos no sólo basados en la identidad, sino también en la igualdad. Tener una izquierda de gobierno sólida, fuerte, es la mejor garantía de que la recuperación económica que tenemos que abordar se hará con las mayores garantías.

- ¿Le preocupa que la abstención se dispare como acaba de ocurrir en Francia?

- Absolutamente y por eso creo que hay que animar a la gente a ir a votar porque existen todas las garantías sanitarias.

- La reforma del Estatuto volverá a estar encima de la mesa esta legislatura y el PNV insiste en plantear el derecho a decidir e incluso la llamada «consulta habilitante». ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar?

- El debate política después de la pandemia ha dejado varias lecciones encima de la mesa. Una de ellas es lo que hemos llamado la cogobernanza, que no es otra cosa que gobernar entre todos para todas las sensibilidades que puede tener una sociedad tan plural como es la vasca. Siempre vamos a estar en soluciones integradoras y no que dividan. Creo que las identidades vasca y española, catalana y española o andaluza y española son complementarias.

- Entonces, sobre el derecho a decidir no cabe ningún acercamiento...

- Tanto el PSE como el PSOE hemos hablado mucho sobre esta cuestión y somos los únicos que hemos teorizado sobre ello. Creemos que la democracia no es binaria, no es un ‘sí’ o un ‘no’. La democracia incorpora muchos más matices. Con el Covid lo hemos visto. Esta es una crisis que no atiende ni a fronteras, ni a ideologías ni a proyectos políticos. Principios que hemos ido asentando de manera muy urgente pero muy necesaria como es el de cogobierno tienen que salir reforzados.

- Quizá la única cosa que realmente preocupa al PNV es que algún día fructifique el llamado tripartito vasco de izquierdas con Bildu por el que tanto empuja Podemos. ¿Lo ve factible?

- Primero, nosotros salimos a ganar el 12 de julio. Segundo, la candidata del PSE claramente ha dicho cuál es su preferencia en la gobernabilidad tras las elecciones y tercero, la propia formación de Bildu ha dicho que ‘no’ a esta ecuación, con lo cual poco debate hay en torno a esta cuestión.

- Su pacto con EH Bildu en el Congreso para derogar la reforma laboral generó una fuerte polémica y enervó al PNV. ¿Hasta dónde pueden llegar los acuerdos con la izquierda abertzale?

- Desde el principio de la pandemia hemos defendido que ante una emergencia sanitaria de estas características o había unidad o muy difícilmente íbamos a poder hacer frente a un virus desconocido para la ciencia. Hemos tenido una actitud abierta, constructiva, porque sólo desde la unidad va a ser posible salvar vidas, empresas y empleos. Y en este contexto, vamos a hacer política y a pactar con aquellas formaciones que estén dispuestas a llegar a acuerdos con el Gobierno de España.

- ¿También con Bildu?

- Somos un Gobierno que tiene 155 escaños en un Parlamento muy fragmentado. Fíjese, lo llamativo de ese acuerdo es que era para prorrogar el estado de alarma. Es decir, para poner en marcha un instrumento que ha resultado eficaz para proteger la salud pública y salvar 450.000 vidas. Quien dio la espalda a esta responsabilidad de Estado fue el PP.

- ¿Pero no le incomoda que la izquierda abertzale no condene el terrorismo de ETA?

- Cómo no me va a incomodar, sin duda alguna. ¡Faltaría más! Lo que pasa es que quienes eligen como se conforma el Parlamento no soy yo ni usted. Es el conjunto de la ciudadanía vasca y española, y hay que respetar la legitimidad que tienen todos esos grupos parlamentarios. Evidentemente, la discrepancia de fondo que yo tengo con esa formación política es clara. Soy secretario general de un partido que ha sufrido víctimas del terrorismo. Lo que pasa es que no lo suelo decir, como otros partidos. Porque parece que si no lo dices es que no te importa. Nosotros tenemos nuestra memoria y nuestras convicciones.

- Hablaba de esa minoría de 155 escaños, de esa necesidad de llegar a acuerdos. Entonces, en lo aritmético, EH Bildu es un actor político más para ustedes?

- Así es.

- ¿El PNV sigue siendo un socio estratégico esta legislatura?

- Sin duda.

- Pues el PNV ha sido muy crítico con las «tentaciones recentralizadoras» del Gobierno e incluso el lehendakari Urkullu ha asegurado que hubieran gestionado mejor la pandemia sin estado de alarma ni mando único.

- El Gobierno siempre ha mantenido una máxima: no entrar en ningún tipo de discrepancia ni de confrontación. Este Gobierno no ha sustraído ninguna competencia a las comunidades autónomas. Le pongo un ejemplo. El plan de desescalada, que se ha llevado a cabo de manera ejemplar, incorporó el 85% de las medidas que nos propusieron los gobiernos autonómicos. La ‘nueva normalidad’ la pactamos con las comunidades y los partidos. Hemos hecho un ejercicio de cogobernanza que jamás se había hecho en este país.

- ¿Volvería a actuar igual?

- La conclusión es que el estado de alarma ha funcionado y que la cogobernanza es el camino. Hablar de egoísmos localistas que no se corresponden con la realidad me parece que es hacer un flaco favor a la ciudadanía, hacia la que debemos hacer un ejercicio de pedagogía para que sepan a qué nos estamos enfrentando.