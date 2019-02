Sánchez convoca elecciones generales para el día 28 de abril

En su comparecencia el presidente del Gobierno hizo repaso a la gestión de su partido tras la moción de censura que justificó por la corrupción en la que está inmersa el PP. El presidente hizo un relato extenso de su gestión al frente del Gobierno en estos 240 días que ha durado, valorando como positiva para el país la acción social, la consolidación económica, la reconstrucción del estado del Bienestar y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

Pedro Sánchez justificó el adelanto electoral en la falta de lealtad de la oposición que ha utilizado las instituciones como instrumento de paralización de las iniciativas del Gobierno y ha paralizado la más importantes leyes presentadas en el Congreso de los Diputados. El bloqueo de los independentistas a unos presupuestos « más sociales» es otro de los motivos que, según Sánchez, lo obligan a convocar a los españoles a las urnas. «O continuar gobernando con unos presupuestos que no son los nuestros o creer que España no pude perder más tiempo para abordar las grandes transformaciones», dijo. «Entre no hacer nada elijo convocar a los españoles a las urnas».

Sánchez también ha considerado necesario para distinguir los debates separar las elecciones generales de las autonómicas.