El rey emérito, en Vitoria

Tras pasar cinco días en la localidad gallega de Sanxenxo, Juan Carlos I aterrizó ayer, domingo, a las siete de la tarde en el aeropuerto de Foronda, en Vitoria, desde donde se ha dirigió directamente a la clínica dental del doctor Eduardo Anitua para someterse a una revisión médica. Llegó en un jet privado procedente de Vigo, desde el que bajó las escaleras con dificultad, ayudado por media docena de colaboradores. Sus problemas de movilidad le obligaron a apoyarse en un bastón. A pie de pista, le esperaba una furgoneta Mercedes que le trasladó al centro médico de Armentia.

Después del chequeo, el rey emérito pasó la noche en la clínica, a la que se le hizo llegar un menú encargado a un conocido restaurante cercano. Se da la circunstancia de que la urbanización donde se encuentran estas instalaciones está muy cerca de la de los Urdangarin, la familia del exyerno de don Juan Carlos. Se prevé que el monarca emérito pronto regrese a su mansión en Abu Dabi.

Ampliar El rey emérito, en furgoneta, llega a la clínica del odontoestomatólogo Eduardo Anitua. Igor Aizpuru

El exjefe del Estado hace años que mantiene una estrecha relación con los prestigiosos doctores e investigadores vitorianos Eduardo Anitua y Mikel Sánchez, premiados y reconocidos internacionalmente por su descubrimiento del plasma rico en factores de crecimiento y sus aportaciones a la medicina regenerativa. El primero, odontoestomatólogo, es una eminencia en el campo de la implantología oral y el segundo, traumatólogo, en artroscopia. Los dos le han tratado de diversas dolencias durante hace ya varios lustros.

Tanto Anitua como Sánchez han sido siempre muy discretos con todo lo concerniente a su relación con el monarca, a quien han llegado a tratar en Madrid cuando así lo ha requerido la situación. Pese a su hermetismo, es de sobra conocido que tras años de relación a los tres les une una buena amistad y, de hecho, han sido numerosas las ocasiones en las que han compartido mantel en Vitoria.

Junto a Eduardo Anitua, Juan Carlos I ha disfrutado de las cartas del Zaldiaran e Ikea y también han acudido a restaurantes de Bizkaia y Gipuzkoa. El monarca por su parte, les ha devuelto la invitación en lugares como Mallorca. En uno de los encuentros, por cierto, participó el tenista Rafa Nadal, que es también paciente de los dos médicos alaveses.

Apenas ha trascendido nada más de las intenciones del rey emérito para estos días. Se trata de su segundo viaje a España desde que trasladó su lugar de residencia a Abu Dabi. Durante su estancia en Galicia para asistir a unas regatas, don Juan Carlos I ha mantenido un perfil discreto. Aparte de saludar a los periodistas y al público durante sus traslados desde la casa de su amigo Pedro Campos al club náutico, no ha protagonizado más gestos en público. Debido a la mala climatología, el monarca no ha podido competir en las regatas a bordo del Bribón. Antes de llegar a Sanxenxo, el padre de Felipe VI viajó desde Emiratos Arabes a Londres para disfrutar del partido de la Champions entre el Chelsea y el Real Madrid en Stamford Bridge.

Ampliar Periodistas, cámaras y fotógrafos hacen guardia en el exterior de la clínica de Anitua desde primera hora de este lunes. Rafa Gutiérrez

En un primer momento se creyó que don Juan Carlos podría ahora viajar a Barcelona a visitar a su amigo Josep Cusí. Finalmente, aterrizó por sorpresa en Foronda. En la ciudad aguardaba su llegada el doctor y empresario Eduardo Anitua. Su clínica se halla en las afueras de la ciudad, en Armentia, y es una de las de mayor vanguardia de Euskadi, dotada con quirófanos y equipos radiológicos de última generación. Junto a ella se ubica BTI, el instituto que lidera desde hace siete años la lista española de los centros con mayor producción científica en el campo de la biotecnología, y que también dirige Anitua.

En unas horas se espera que abandone la ciudad y que próximamente regrese a Emiratos Árabes. Su marcha de España no será por un tiempo prolongado. Planea volver a principios de junio con el objetivo de participar en otra regata. Esta visita generó cierto malestar en La Zarzuela, ya que desoía el consejo de que la aplazara hasta después de las elecciones del 28 de mayo. Pese a que el emérito ha mantenido un perfil bajo, no será recibido por Felipe VI a objeto de no colocar a la Monarquía en el foco de la precampaña.