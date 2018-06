Rajoy renuncia a la presidencia del PP

«Es lo mejor para el PP , para mí y para España». «Y lo demás no me importa nada», ha apostillado. Con esas dos frases justificó Mariano Rajoy este martes su decisión de renunciar a la dirección del PP , que mantendrá hasta la celebración de un congreso extraordinario que renueve la estructura del partido, aún sin fecha

Adversidades

Ha tenido además, un agradecimiento «muy especial» a todos sus ministros, así como la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y todos los miembros del Comité Ejecutivo del partido, encabezado por la secretaria general, María Dolores de Cospedal.

A todos ellos, y al resto de los miembros del partido, les ha dado las gracias por su ayuda y apoyo «en toda clase de circunstancias» vividas, tanto las de festejar los éxitos como las «adversas que han sido muy adversas», ante las que siempre se ha acentuado la «unidad» del PP.

El líder del PP ha iniciado este anuncio sobre su despedida recordando que lleva 37 años al servicio del partido en todo tipo de cargos, desde militante de base a presidente del Gobierno, pasando por concejal y ninguno de esos cargos fue por haberlos solicitado.

«Por ninguno he peleado para desplazar a nadie, durante casi 40 años me he limitado a umplir con mi deber donde el partido me pedía que estuviera», ha resaltado Rajoy, tras lo que ha anunciado que cree que ha llegado el momento de «poner punto final a esta etapa» al frente del PP, un partido que debe «seguir avanzando bajo el liderazgo de otra persona».