$!Rajoy anuncia «que se aparta pero no se va»

Rajoy, visiblemente emocionado, ha afirmado que ha sido un "privilegio" presidir el PP durante 14 años, "los mejores" de su vida, aunque ha exclamado que "algunos podían haber sido un poco más cómodos". "Me voy con la serenidad de que no han sido los españoles quienes nos han retirado del Gobierno y tampoco mis compañeros de partido", ha enfatizado.

Dicho esto, el exjefe del Ejecutivo ha asegurado que aunque dejará la Presidencia de la formación estará a "disposición de todos", ya lejos "de los focos". "Me aparto, pero no me voy", ha aseverado.