Puigdemont rompe con el PDeCAT y anuncia la creación de un nuevo partido

Carles Puigdemont se ha cansado de esperar al PDeCAT, que no acaba de decidirse sobre cómo integrarse en JxCat, y ha decidido tirar por la calle del medio y crear un partido nuevo, con el que rompe con todo su pasado convergente, fragmenta más al independentismo y se erige en el líder único del independentismo más radical.

El expresidente de la Generalitat no ha decidido aún si será candidato en las próximas elecciones, pero sí quiere formar una lista transversal, que aboga por la vía unilateral y por la ruptura, entre diferentes sensibilidades independentistas, lo que atomiza aún más el centro derecha secesionista.

El anuncio del nuevo partido lo ha hecho esta tarde, a través de su cuenta de Twitter, y ha convocado al independentismo el próximo 25 de julio para la asamblea fundacional de la nueva formación, que no tiene nombre aún pero el manifiesto fundacional está encabezado por el lema «Junts, per Catalunya». «Nos comprometemos a hacer de Junts una herramienta transversal, plural y eficaz al servicio de la república catalana y de las personas. Te esperamos el día 25 para empezar a caminar juntos», ha expresado el expresidente. «Interpelamos las personas que creen que España no tiene ninguna voluntad de reformarse ni siquiera de transformarse en una democracia y una economía socialmente responsable y de prestigio en el mundo, a sumarse a este proyecto«, afirma el dirigente nacionalista, prófugo de la justicia.

El manifiesto está suscrito por una veintena de dirigentes de JxCat, como Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull, Quim Forn, Lluís Puig, Marta Madrenas, Meritxell Budó, Elsa Artadi o Josep Costa. «Las personas abajo firmantes asumimos la responsabilidad de impulsar la constitución en forma de partido el espacio político que desde diciembre del 2017 se ha articulado alrededor de Junts per Catalunya», señala.

Los diferentes actores de la política catalana empiezan a mover ficha, ante la cercanía de las elecciones catalanas, previstas para otoño-invierno de este año. De momento, la dirección del PDeCAT aguanta el órdago del expresidente de la Generalitat, que quería que la formación fundada por Mas hace cuatro años fuera absorbida por JxCat, y se mantiene en sus trece de seguir luchando por la supervivencia de las siglas. «Es el momento de abandonar miradas egocéntricas», ha apuntado Puigdemont. «Es la hora de la generosidad y la responsabilidad, el momento de abandonar tensiones estériles y miradas a menudo demasiado egocéntricas y enfocadas al pequeño espacio de cada uno», ha resumido.

Está por ver si de aquí al 25 de julio, el PDeCAT resiste la presión de Puigdemont y acaba integrándose tal y como pretende el dirigente nacionalista, es decir diluyéndose, o el espacio de centro derecha acaba por romperse del todo. En ese caso, habrá que ver qué sectores se unen a Puigdemont y cuáles optan por una posible alianza con los exconveregentes Marta Pascal y Carles Campuzano, ahora enrolados en el Partido Nacionalista Catalán. Puigdemont tiene una ventaja, pero también muchas contras. El pro es su tirón electoral, que no lo tiene nadie en el independentismo. Su intención es formar un partido a su imagen y semejanza que pesque de diferentes sectores del secesionismo para hacerle frente a ERC; sobre el papel la favorita para ganar los comicios.

Los responsables del PDeCAT, apoyados por una buena lista de alcaldes del partido, tienen algún as en la manga que incomoda a Puigdemont y los suyos. De entrada, las siglas de JxCat, la marca electoral con la que han concurrido en las últimas pertenecen al PDeCAT, por lo que Puigdemont no podría usarlas, aunque ya las use en su manifiesto fundacional. El expresidente carecería de estructura territorial y como miembro de un partido nueva sin representación previa no tendría derecho ni a participar en los debates electorales. Puigdemont cuenta con el apoyo de los presos postconvergentes, con buena parte de los consejeros del Govern de JxCat y del grupo parlamentario. Además, en su día ya colocó a algunos de sus peones en la dirección del PDeCAT, como Miriam Nogueras, vicepresidenta del partido.