Yolanda Díaz, hiel sobre hojuelas

«Yolanda es mucha Yolanda». En política, a veces hay elogios que camuflan un vía crucis. La alabanza en las filas parlamentarias de Unidas Podemos a la templanza de la vicepresidenta segunda del Gobierno tiene en estas horas de amargo triunfo para ella un poso de reconocimiento a su valía, pero también otro que trata de espantar fantasmas. De sortear el elefante que la alambicada votación de la reforma laboral ha aposentado en el Congreso junto a todo lo demás –el porvenir de la alianza del Gobierno con sus socios de la legislatura- que se dirime al calor de la reforma laboral: qué efecto va tener la derrota en la victoria sufrida por Díaz, al salvar su proyecto estrella con una mayoría indeseada, en su pretensión de construir un «frente amplio», aún evanescente, que aúne al ecosistema a la izquierda del PSOE. «Yolanda es mucha Yolanda», pero este Pleno deja malherida la entereza política de la también ministra de Trabajo.

El post-parto tras nueve meses de negociación de la reforma laboral se ha convertido en un quebradero de cabeza para Díaz y, por extensión, para el Gobierno cuando parecía haber superado, una vez más en la legislatura pandémica, el muro más empinado gracias al consenso labrado sobre la bocina con las patronales y los sindicatos CC OO y UGT. La vicepresidenta, que duerme poco y aún menos en el fragor negociador, ha dejado caer en su combativa intervención de esta mañana ante la Cámara todas «las horas» consumidas para sacar adelante el pacto que finiquita «el ominoso ciclo» de las políticas laborales del PP. Pero ha tenido que escuchar, y con ella los líderes sindicales –Unai Sordo y Pepe Álvarez- presentes como invitados en el Pleno, cómo la izquierda crítica encarnada por ERC y EH Bildu le acusaban de permitir, poco menos, que los empresarios secuestren la voluntad popular representada en las Cortes. El tira y afloja entre Unidas Podemos y sus socios es táctico –el electorado fronterizo que se disputan, con la eventual candidatura de Díaz como telón de fondo-, pero en él late también una divergencia no menor sobre el papel del diálogo social. Ese sobre el que la vicepresidenta ha levantado su pedestal como hacedora de acuerdos.

No ha sido que la ministra de Trabajo no haya buscado, también, el consenso de los partidos: se lo ha reconocido el portavoz del PNV, Aitor Esteban, antes de confirmar, eso sí, el no de los nacionalistas a la reforma. Volcada en los contactos junto a su secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, con múltiples llamadas durante su forzoso aislamiento por contagiarse de covid y gira por Cataluña incluidas, Díaz ha cometido dos errores que siembran dudas sobre su manejo de los tiempos y los contextos estrictamente políticos. Primero, vino a cegar la 'vía Ciudadanos' que finalmente ha prosperado –y con la anuencia del socio mayor del Ejecutivo, los socialistas- al subrayar que sumar a los de Arrimadas suponía «excluir» a las fuerzas afines de la investidura. Después, y ya con los pies en suelo catalán, dio por hecho el apoyo de Esquerra pese a los escollos existentes; una forma de presión implícita que, de hacer algo, solo enconó los ánimos en una ERC nada dispuesta esta vez a alentar el éxito del Gobierno y las aspiraciones de su vicepresidenta.

Pese a los mensajes confiados que tanto ella como Pérez Rey transmitían a los suyos, la acidez sobre con quién iba a acabar prosperando la reforma empezó a calar en las filas de Unidas Podemos el miércoles por la noche, cuando Esquerra seguía imperturbable en el 'no' y Aitor Esteban enviaba el mismo mensaje a quienes se acercaron a hablar con él en las horas previas al Pleno. Así las cosas, vestida de un simbólico blanco y negro y aferrada a un discurso por el que el 'sí' supone revertir el baldón del trabajo precario y la temporalidad y el 'no', amparar la reforma de Mariano Rajoy, Díaz ha afrontado el sapo de tener que defender la nueva normativa, 'su' normativa, frente al reproche de sus aliados ideológicos. Cunde un malestar palpable en Unidas Podemos, singularmente con ERC; un enfado de ida y vuelta cuyo alcance está por ver. Aunque los morados también censuran, por ahora en voz baja, los modos con los que negocian el presidente Sánchez y los socialistas.

Díaz había limitado su presencia en la campaña de Castilla y León, otro avispero paralelo al debate en el Congreso, para evitar desgastarse en un fragor en las urnas a las que su proyecto no concurre y ante las que Unidas Podemos sí tiene qué perder. La vicepresidenta se ausenta de los mítines de este fin de semana, en los que sí estarán el presidente Sánchez… y Pablo Iglesias, que se ha prodigado en esta negociación tan crítica para la vicepresidenta. Desde hoy y pese a los abrazos agradecidos que ha repartido entre los más próximos al finalizar la discusión parlamentaria, Díaz ya sabe cómo la hiel puede amargar su «política amable».