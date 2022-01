Yolanda Díaz descarta el cese de Garzón: «Sería surrealista»

Yolanda Díaz no claudica ante la presión del ala socialista del Gobierno. La vicepresidenta segunda volvió a salir hoy en defensa del ministro de Consumo, Alberto Garzón, por sus declaraciones en 'The Guardian' sobre las exportaciones españolas de carne procedente de macrogranjas. Y, un día después de que el titular de Agricultura, Luis Planas, respondiera con un clamoroso silencio a una pregunta sobre la idoneidad de su colega para el cargo, tras varias jornadas de evidente tensión entre los socios de la coalición, dejó claro que no contempla su cese.

Díaz argumentó, en una entrevista en TVE-1, que sería «bastante surrealista» que Garzón tuviera que dimitir por decir lo que «defiende» el Gobierno en sus documentos. «Sí que seríamos noticia en el mundo», llegó a afirmar. Así, mostró de nuevo su malestar y el de Unidas Podemos por la actitud adoptada por el PSOE en una polémica sobre la que el lunes se manifestó ya el propio jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de forma medida pero evidentemente crítica hacia el ministro de Consumo.

En Unidas Podemos atribuyen al contexto electoral de Castilla y León y al temor a perder apoyo en la España rural los duros reproches lanzados por dirigentes y barones socialistas como Javier Lambán o Emiliano García-Page contra Garzón por unas palabras que, a su juicio, perjudican al sector de la ganadería y siembran dudas sobre la calidad de los productos españoles. Acusan a sus socios de haberse alineado con la derecha y la ultraderecha al dar pábulo a una interpretación que califican de «bulo».

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo insistió en que, sobre el papel, el Gobierno apuesta por un modelo de ganadería extensiva y sostenible y que eso es lo que hizo Garzón. «Hablar de esto es hablar de la emergencia climática, de la salud pública, de la alimentación... Sería partidaria de que los debates se hagan con serenidad», dijo. También argumentó que la ciudadanía se distancia de la política cuando ve que lo que se dice en campaña no es lo que luego se lleva a la práctica y reclamó a sus socios lealtad. «Yo muchas veces defiendo posiciones del Gobierno que no comparto porque soy una demócrata».

En cualquier caso, Díaz también subrayó que este nuevo encontronazo con el PSOE no hará saltar por los aires la coalición. «Estamos transformando nuestro país de la mano de la UE. No le voy a dar esa buena noticia a la derecha y menos a la ultraderecha», concluyó tajante.