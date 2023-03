Yolanda Díaz anunciará su candidatura a las elecciones generales el Domingo de Ramos

Era uno de los secretos mejor guardados por Yolanda Díaz desde hace dos años, cuando Pablo Iglesias la señaló como sucesora al frente del espacio político de Unidas Podemos. Hasta este lunes. La vicepresidenta segunda despejar «con carácter inmediato» las dudas sobre su candidatura a líderar el futuro frente amplio para las elecciones generales el próximo 2 de abril, Domingo de Ramos, con un gran acto en Madrid al que están invitados todos los representantes e los partidos llamados a participar de dicha coalición, según ha podido saber este periódico. «Tras el proceso de escucha, avanzamos hacia una nueva etapa. Tenemos muchas cosas que contarnos», ha lanzado posteriormente la líder gallega en una carta a los inscritos en el boletín de su plataforma.

La decisión de Díaz se oficializará un día después de que Podemos celebre su próximo Consejo Ciudadano estatal, que tiene previsto el 1 de abril, y en un contexto de nueva tensión con Sumar, dado que los morados condicionan su presencia a este acto a cerrar antes un acuerdo de coalición bilateral.

Los morados amagan con no asistir a ese acto si la líder gallega no acepta pactar un acuerdo de coalición con primarias abiertas. La formación de Ione Belarra, que no acogió de buen grado la intención de Díaz de iniciar las negociaciones tras los comicios del 28 de mayo, considera «urgente» ponerse manos a la obra por las consecuencias que esta decisión pudiera tener en la cita electoral. La secretaria general y ministra de Derechos Sociales afirmó la semana pasada que su formación quiere «cerrar un acuerdo lo antes posible» para participar de todos los actos y todas las decisiones preelectorales que afecten al futuro espacio político. «Si cerramos un acuerdo antes sería una buena noticia», zanjó.

Después de días de rifirrafes en el espacio morado, la vicepresidenta hizo este domingo un último llamamiento a la unidad en un acto de Sumar celebrado en Sevilla, en el que llegó a parafrasear al exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, usando parte de un discurso que este había pronunciado en marzo de 2019. «Sé bien que es difícil sumar lo distinto, las personas que vienen de tradiciones políticas diferentes. Pero tengo claro que si aspiramos a cambiar nuestro país, cuando coincidimos en el 90% en el programa político, tenemos que estar a la altura del reto que nos ocupa, y nuestra obligación, pensemos lo que pensemos, es caminar juntas», apeló la líder gallega. Cuatro años antes, Iglesias había dicho: «No es fácil juntar lo distinto, no es fácil ponerse de acuerdo con otras tradiciones políticas, pero si aspiramos a cambiar este país y estamos de acuerdo en el 90% del programa, hay que tener la suficiente altura para entender que tenemos que caminar juntos».

Hasta la fecha Díaz ha visitado 16 comunidades autónomas durante su gira de la fase de consulta con la sociedad civil, con la asistencia de más de 20.000 personas a estos actos. De hecho, durante lo que va de 2023 ha intensificado la agenda de Sumar con siete actos regionales.