Directo Parlamento, en directo: la vivienda y la inmigración centran el debate
Alumnos en una escuela R.C

El TSJC anula un decreto del Govern que blinda la inmersión lingüística

El decreto está además recurrido al Tribunal Constitucional

Cristian Reino

Cristian Reino

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 10:07

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha estimado de manera parcial un recurso presentado por la Asamblea por una Escuela Bilingüe y ha anulado ... once artículos de un decreto aprobado por el Govern en 2024, que trataba de blindar el modelo de inmersión lingüística y hacer frente a las sentencias judiciales que obligan al Govern a que las escuelas catalanas impartan al menos el 25% de las clases en castellano.

