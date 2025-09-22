El traspaso de competencias de inmigración a Cataluña tensiona al bloque de investidura

La toma en consideración este martes en el Congreso sobre el traspaso de las competencias de inmigración a Cataluña que PSOE y Junts pactaron en ... marzo está tensionando a todo el bloque de investidura. Sin los votos necesarios para sacarlo adelante, la cuestión ha enfrentado a Podemos -que con sus cuatro diputados pueden tumbarla- y a Junts. Paralelamente, ha abierto una brecha en el grupo parlamentario de Sumar por las dudas que esta proposición de ley genera en Izquierda Unida.

Podemos ha salido este lunes en tromba contra el secretario general de Junts, Jordi Turull, que el sábado acusó a la formación morada de «anticatalana» y «catalanófoba» por oponerse a la delegación de las competencias de inmigración a la Generalitat. El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha tachado de «infame», «estúpido» y una «absoluta gilipollez» que se les acuse desde Junts de anticatalanistas. Fernández, en RTVE, ha dado por hecho que su partido se opondrá mañana martes a la toma en consideración de la propuesta legal pactada entre el PSOE y Junts para que Cataluña asuma las competencias migratorias. La iniciativa legal llega al Congreso y todo apunta a que no pasará el primer corte. En la misma línea, el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, ha enviado a la «mierda» a los independentistas. En RNE, ha recordado que fue a la cárcel a visitar a Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Oriol Junqueras, que mantuvo interlocución con Carles Puigdemont. «Pueden irse a la mierda los que están compitiendo con los fascistas de Aliança Catalana, con propuestas abiertamente racistas y nos llaman catalanófobos», según Iglesias.

ERC, mientras, ha asegurado que Podemos se equivoca al rechazar la delegación de competencias a la Generalitat. «Nos sorprende la posición de Podemos y nos incomoda», ha asegurado el portavoz de ERC, Isaac Albert. Según los republicanos, no se puede cuestionar un traspaso competencial en función de quién vaya a gestionar esa delegación. Y ha puesto el ejemplo del conjunto del Estado. «Quien puede acabar gestionando la políticas de inmigración es Vox», ha advertido. «No entendes que un partido confederalista como Podemos no esté de acuerdo en el traspaso de competencias», ha rematado. «Desde la izquierda, no hay argumento para oponerse», ha señalado.

«Estricto traspaso»

El ministro de Cultuta y portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun, también ha negado las acusaciones de racismo vertidas por Podemos, a los que ha recomendado «leerse bien» la propuesta cuyos 13 artículos son, en su opinión, «un mero traspaso competencial». «Me gustaría que todos los partidos que tienen que votar se la lean, que los que la acusan de racistas me digan que artículo es. Hay que ser riguroso«, les ha respondido.

Sin embargo, el grupo parlamentario magenta está lejos de permanecer cohesionado en la votación. La secretaria de Organización de IU, Eva García Sempere, ha afirmado que su formación no tiene concretado aún el sentido de voto de sus diputados adscritos en el grupo Sumar de cara a la proposición de ley para la delegación de competencias de inmigración a Cataluña.

«Desde IU aún no tememos aún un sentido de voto que podamos trasladar y que esté confirmado. Frente a algunas cuestiones que han salido y algunas voces de sentido del voto tenemos que decir que IU no ha tomado un sentido de voto, que se anunciará antes de la votación», ha agregado.

Los morados, junto con PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN) suman 175 votos, justo la mitad de los 350 escaños que componen el hemiciclo. Si Podemos no cambia de postura, la iniciativa decaería aún en el caso de que recabara el apoyo los 175 de PSOE, Sumar y todos sus socios (incluidos Àgueda Micó, de Compromís, y el exministro José Luis Ábalos, ambos en el Mixto). Y es que el Reglamento del Congreso establece que si hay un triple empate, el texto se da por rechazado.

Además, está por ver si en el caso de Sumar hay o no fugas. El diputado de Compromís adscrito al grupo plurinacional, Alberto Ibáñez, dijo en su día que no podía votar a favor de una propuesta que, a su juicio, provocaba que la agenda política sobre la migración gire a las posiciones de la «extrema derecha y el racismo».