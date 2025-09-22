Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Pedro Sánchez junto a María Jesús Montero y Sara Aagesen en la sesión de control al Gobierno en el Congreso del pasado miércoles. EFE

El Congreso testa el futuro de la legislatura en otro pleno de infarto para el Gobierno

Las posturas antagónicas de Junts y Podemos amenazan con llevar al Ejecutivo a un callejón sin salida al dejar baldía su capacidad legislativa

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Domingo, 21 de septiembre 2025, 23:02

Necesitado de sumar los apoyos de partidos antagónicos como Junts y Podemos pasa sacar adelante cualquier iniciativa parlamentaria, el Gobierno se enfrenta este martes a ... otro pleno de infarto en el Congreso de los Diputados en el que se testará la viabilidad de la legislatura. Pedro Sánchez mantiene su intención de no adelantar elecciones generales y celebrarlas en 2027, pero esta semana será decisiva para comprobar si el tiempo que resta hasta entonces será baldío en el plano legislativo o si, por el contrario, el Ejecutivo cuenta con una base para iniciar las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado de 2027.

