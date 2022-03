Torra desafía a la justicia y plantará hoy al tribunal en su segundo juicio

El expresidente de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciado este jueves que no se presentará al juicio oral en el juzgado de lo penal número 6 de Barcelona. Se trata del segundo juicio contra Torra, también por desobediencia y por no descolgar a tiempo una pancarta de la fachada del Palau de la Generalitat. Por el primero, ya fue juzgado, condenado y la pena de inhabilitación ya la ha cumplido. Torra ha comunicado que plantará al tribunal este jueves para «no legitimar» con su presencia un juicio que considera «político» en el marco de la «estrategia represiva de España contra el independentismo». «Hoy me vuelven a juzgar, pero yo no legitimaré una nueva farsa, una nueva escenificación represiva disfrazada de justicia con mi presencia. Pido amparo a los tribunales internacionales, porque no reconozco la legitimidad de la justicia española que no respeta ni a los tratados internacionales ni a los derechos fundamentales. Los independentistas catalanes sólo podemos encontrar la justicia en Europa», ha afirmado en una nota de prensa.

Este segundo juicio, que debía empezar este jueves a las 9.30 es por un presunto delito de desobediencia por no retirar una pancarta que pedía la libertad de los presos del 1-O y lucía un lazo amarillo, y que se colgó en la fachada del Palau de la Generalitat en septiembre de 2019. El TSJC ordenó su retirada, en plena campaña electoral, pero Torra se negó. «Esta instrucción fue dirigida de forma irregular e ilegal en septiembre de 2019 y tan sólo se retiró la pancarta del balcón del Palau de la Generalitat cuando se presentó una dotación de los Mossos d'Esquadra a hacerlo», ha señalado. Según Torra, «nunca dio ninguna instrucción de retirada de la pancarta».

En el juicio oral en el juzgado, la defensa legal del expresidente la harán los abogados Gonzalo Boye e Isabel Elbal. La defensa argumenta que en la desestimación del recurso presentado contra la sentencia de inhabilitación anterior, dos magistrados del Tribunal Constitucional emitieron votos particulares expresando que existían indicios suficientes para considerar que Torra había recibido una condena desproporcionada y que no se le había respetado el derecho a un tribunal neutral.

La línea de defensa del dirigente nacionalista se basará en que a su entender los «actos políticos de un presidente, miembro del Gobierno y diputado están protegidos por la inviolabilidad parlamentaria, así como amparados por la libertad de expresión y representación política». Su abogado cree que existe una «criminalización» del político soberanista, que «infringe preceptos constitucionales y derechos fundamentales protegidos por los tratados internacionales». «La exhibición de una pancarta por la libertad de los presos políticos y la vuelta de los exiliados es una manifestación del derecho a la libertad de expresión», defenderá en el juicio. Según su criterio, la pancarta «quería representar el clamor de miles de ciudadanos en un acto de protección y garantía de derechos humanos». El Tribunal Constitucional, señalan sus abogados, ha establecido que un mismo hecho no puede ser al mismo tiempo un ejercicio de un derecho fundamental y la comisión de un delito.