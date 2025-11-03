Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo El fiscal general niega todos los cargos de revelación de secretos en el inicio del juicio
Pedro Sánchez, Koldo García y Santos Cerdán R.C.

El Supremo sitúa el origen de la trama corrupta en el Peugeot de las primarias de Sánchez

El juez afirma que Ábalos, Koldo y Cerdán trabaron amistad durante los «frecuentes viajes por España» en «defensa de una de las candidaturas» a la secretaría general del PSOE

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:28

Comenta

Leopoldo Puente, el juez que instruye en el Supremo el denominado 'caso Koldo' -en el auto con el que insta a sentar en el banquillo ... a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por la primera de sus causas- sitúa el origen de la trama corrupta a la que los tres supuestamente pertenecían en los viajes en el Peugeot de Pedro Sánchez por toda la geografía nacional durante el primer semestre de 2017 para recuperar la Secretaría General del PSOE, de la que había sido expulsado en octubre de 2016 por negarse a facilitar un gobierno de Mariano Rajoy. Unos viajes en los que Sánchez estuvo acompañado, además de por Ábalos y Koldo, por el también imputado y encarcelado Santos Cerdán.

