Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La ministra de Igualda, Ana Redondo, durante la sesión de control al Gobierno del pasado miércoles en el Congreso. EP

Sumar pregunta a Igualdad si va a «reparar el daño causado» por los fallos en las pulseras

El grupo parlamentario de Yolanda Díaz registra en el Congreso una batería de preguntas en la que cuestiona si la ministra Redondo conocía o no estas anomalías

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:50

Los fallos en las pulseras antimaltrato que recoge la Fiscalía General del Estado en su Memoria de 2024 han levantado ampollas en Sumar. El socio ... minoritario del Gobierno ha registrado este viernes en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Ministerio de Igualdad, que ostenta la socialista Ana Redondo, en el que cuestiona si esta conocía o no este problema y el número de víctimas de violencia de género o sexual que se han visto afectadas por esta «anomalía». De la misma forma, le instan a explicar cuáles son las medidas que va a poner en marcha este departamento «para reparar el daño causado» y para evitar que pueda volver a repetirse.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sin clases presenciales por el calor: primeros centros en activar el protocolo educativo de Canarias
  2. 2 Una colisión de tres coches en Bocabarranco colapsa la GC-1 durante horas
  3. 3 Ya son 17 los detenidos en la operación contra el narcotráfico presuntamente liderada por José el del Buque
  4. 4 «Los ojos de mi novia eran el 70% de la cura y yo creo que ha tenido un 80 o 90% de culpa de que yo me haya curado»
  5. 5 La Aemet anuncia el descuelgue de una vaguada y da a Canarias la buena noticia
  6. 6 Laly Rodríguez se atrinchera en la Valentina: «Voy a defender mi propiedad»
  7. 7 Un paciente la emprende a puñetazos con un enfermero en el Hospital Insular
  8. 8 La Aemet mantiene los avisos en Canarias a las puertas del fin de semana y señala a una de las islas
  9. 9 Las imágenes del colapso: colas de coches interminables en la GC-1
  10. 10 La calima deja puntos marcados como «insalubres»: lo que respiran los canarios esta semana

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Sumar pregunta a Igualdad si va a «reparar el daño causado» por los fallos en las pulseras

Sumar pregunta a Igualdad si va a «reparar el daño causado» por los fallos en las pulseras