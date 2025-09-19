Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, atiende a los medios en la sede del ministerio. EP

El Gobierno garantiza que las pulseras antimaltrato «en ningún momento dejaron de funcionar»

Bolaños sale al paso de los fallos en el sistemas de protección de las víctimas de violencia de género y Bernabé, secretaria de Igualdad del PSOE, admite un error «que se detectó»

Mateo Balín

Mateo Balín

Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:52

«En ningún momento los dispositivos dejaron de funcionar, siguieron enviando los mensajes a las mujeres que tenían órdenes de alejamiento con su sus agresores». ... El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, expresó este viernes con contundencia la postura del Gobierno para tratar de minimizar el impacto de los fallos de seguridad de las pulseras antimaltrato, que gestiona el departamento de Igualdad. Un asunto que fue denunciado por la Fiscalía en su memoria anual del pasado año por problemas con la cobertura de los dispositivos en zonas rurales.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sin clases presenciales por el calor: primeros centros en activar el protocolo educativo de Canarias
  2. 2 Una colisión de tres coches en Bocabarranco colapsa la GC-1 durante horas
  3. 3 Laly Rodríguez se atrinchera en la Valentina: «Voy a defender mi propiedad»
  4. 4 «Los ojos de mi novia eran el 70% de la cura y yo creo que ha tenido un 80 o 90% de culpa de que yo me haya curado»
  5. 5 Ya son 17 los detenidos en la operación contra el narcotráfico presuntamente liderada por José el del Buque
  6. 6 La Aemet mantiene los avisos en Canarias a las puertas del fin de semana y señala a una de las islas
  7. 7 La Aemet anuncia el descuelgue de una vaguada y da a Canarias la buena noticia
  8. 8 La calima deja puntos marcados como «insalubres»: lo que respiran los canarios esta semana
  9. 9 Las imágenes del colapso: colas de coches interminables en la GC-1
  10. 10 El Open Arms se adentra por primera vez en aguas internacionales en busca de cayucos

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Gobierno garantiza que las pulseras antimaltrato «en ningún momento dejaron de funcionar»

El Gobierno garantiza que las pulseras antimaltrato «en ningún momento dejaron de funcionar»