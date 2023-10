Sumar espera cerrar su acuerdo de Gobierno con el PSOE esta semana

Sumar espera poder anunciar a lo largo de esta semana su acuerdo de Gobierno de coalición con el PSOE. La formación que lidera Yolanda Díaz asegura que las negociaciones entre ambas fuerzas, llamadas a compartir Consejo de Ministros si la investidura de Pedro Sánchez tiene éxito, están «muy avanzadas» y la escenificación del pacto podría producirse en las próximas horas. Es el momento de ajustar los flecos y son cuestiones como la reducción de la jornada laboral, la gratuidad del transporte público, el impuesto a la banca o el control de los alquielers turísticos las cuestiones que evitan que el pacto no se haya cerrado ya.

«Queremos que estas cuestiones se plasmen bien en el acuerdo», ha señalado este lunes, en rueda de prensa, el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, que ha calificado estas cuestiones de «fundamentales» para su formación. «Vamos a seguir insistiendo hasta el final», ha zanjado.

Los equipos negociadores, encabezados por la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, por parte del PSOE; y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvares, por Sumar; llevan semanas trabajando contra reloj para poder dirimir una cuestión fundamental que, si bien no afecta de lleno a las negociaciones de investidura, sí resulta clave para el futuro de la legislatura.

Podemos, por su parte, denuncia que los socialistas no han respondido a sus condiciones para investir a Sánchez. Aunque en privado los morados defienden que no serán un obstáculo para reeditar el Gobierno de coalición, si avisan de que los votos de sus cinco diputados, integrados en el grupo parlamentario de Sumar, podrían condicionar la legislatura si no se da cabida a sus reivindicaciones como la de subir el SMI a los 1.500 euros al mes o la de mantener a su número dos, Irene Montero, al frente del Ministerio de Igualdad.