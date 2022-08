Su señoría la corbata

La prenda se carga de ideología en un pleno en el que el ministro Escrivá desatiende los consejos de Sánchez y defiende el decreto de ahorro energético con ella puesta.

Sus señorías las corbatas, convertidas a estas alturas en una prenda de identidad política, están teniendo su pequeño protagonismo en el pleno extraordinario que se desarrolla en el Congreso para, entre otros asuntos de calado, aprobar el decreto de ahorro energético de cara a este otoño-invierno, en el que más que ajustarnos el nudo de la corbata, nos tocará ajustar el bolsillo.

Corbatas sí, corbatas no. He ahí la cuestión. Desde que Sánchez animara a todo quisqui a quitársela «cuando no sea necesario», los diputados de derechas o izquierdas han pasado a distinguirse por su decisión de abrocharse o no el corsé al gaznate. ¿Todos? Pues no, porque el ministro José Luis Escrivá, el primero en subir a la tribuna del hemiciclo para defender el decreto, lo ha hecho con una elegante corbata de color azul marino. Será que como el jefe no estaba (Sánchez anda de viaje en Colombia, Ecuador y Honduras), Escrivá se ha saltado la recomendación… o quizá haya podido más el formal economista y auditor fiscal que lleva dentro, que ya se sabe que estos señores vienen al mundo con el traje puesto.

El caso es que las corbatas poblaban los escaños masculinos de la oposición y brillaban por su ausencia entre los de los socialistas y sus socios de investidura, con excepciones como los nacionalistas del PNV, que en esto de seguir los consejos de Sánchez siempre han sido muy independientes, y Joan Capdevila y Esteve, de ERC, que aprovechó su turno en la tribuna para lanzar su guiño independentista a través de su corbata, amarilla, aunque algo desteñida… como el procés.

efe

En la bancada azul del Gobierno, salvo el ya citado Escrivá, los escasísimos ministros presentes se han desprendido de la corbata, entre ellos los de Cultura y Universidades, Miquel Iceta y Joan Subirats respectivamente, que eso sí han conservado puesta la chaqueta, so pena de que les llamen chaqueteros, que, ay, igual es peor que descorbatados.

El Congreso, que ha mantenido la temperatura de 27 grados exigida en la nueva norma de ahorro energético, apenas presentaba media entrada al haberse permitido el voto telemático, con lo que muchos diputados han podido prolongar sus vacaciones. Entre las féminas presentes, mucho vestido ligero (de tirantes y manga corta) y algunos abanicos, que 27 grados siguen siendo 27 grados.

A falta del resultado de la votación de esta tarde (en esto del decreto de ahorro aún queda mucha tela que cortar), la corbata ha ganado por mayoría simple. Fuera del Congreso, por cierto la temperatura iba subiendo. Y no por los rigores del calor madrileño, que no acaba de marcharse ni a finales de agosto, sino por la protesta de los bomberos forestales, que reclamaban sus derechos laborales… sin corbata.