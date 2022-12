Esquerra cierra filas con el Gobierno para sortear el veto del Constitucional «Nosotros no les dejaremos tirados», ha prometido el portavoz de los republicanos, Gabriel Rufián al presidente en la sesión de control al Gobierno de este miércoles

«Nosotros no les dejaremos tirados». El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha ofrecido este miércoles el apoyo de su formación a la proposición de ley que ya preparan PSOE y Unidas Podemos para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional. Una respuesta parlamentaria a la decisión del órgano de garantías que centra estos días el debate político y que el Gobierno ya negocia con el llamado bloque de investidura tras enviar este martes por la noche la propuesta a los partidos que lo componen.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, encara este miércoles una doble sesión de control en el Congreso, esta mañana, y en el Senado, por la tarde. Ha sido en la cámara baja, a preguntas de Rufián, donde este le ha ofrecido su apoyo parlamentario para reformar el Poder Judicial después de que el TC paralizase el plan del Gobierno. «Háganlo, ahí estaremos», ha asegurado Rufián, animando al PSOE a presentar la nueva proposición de ley para «dignificar» el TC y el CGPJ, en palabras del líder republicano. «Lo hacemos para dignificar la democracia porque ante todo, antes de independentistas, somos demócratas», ha defendido.

El presidente ha reconocido que la democracia española «es imperfecta, como todas, y necesita reformas», asumiéndo así una tesis del exvicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que provocó hace un año y medio una gran bronca entre los socios de coalición.

Tras ello, Sánchez ha asegurado que, con la reforma del delito de malversación, ERC está asumiendo el marco constitucional y que se puede defender todo en España pero respetando la ley, no por la vía unilateral.

Después, la diputada de Junts, Miriam Nogueras, ha avisado a Sánchez de que el procés no terminará cuando él lo diga, sino cuando Cataluña vote su independencia. «Que el procés ha terminado no lo he dicho yo, lo ha dicho Jordi Sánchez», le ha respondido el presidente.

Ese ha sido el tema que ha centrado todas las preguntas de la oposición y que se ha convertido en un nuevo cruce de reproches entre el jefe del Ejecutivo y el PP por «ir demasiado lejos contra la Constitución».

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado que el Estado de Derecho ha «doblado el brazo» al Gobierno y ha criticado que, pese a este «toque de atención» del Tribunal Constitucional y de Bruselas, el Ejecutivo anuncie que «lo volverá a hacer» con una nueva reforma 'exprés'. En su réplica, el presidente del Gobierno ha afeado a los populares que estos «han dicho que harían lo que hiciera fala, y han incumplido la Consitución. Por eso les pido que no vayan más lejos».

Gamarra ha comparado a Sánchez con Junqueras y Puigemont para subrayar que su estrategia de «intimidación» no ha funcionado. Además, le ha acusado de entender la política como el «arte del engaño y la imposición» pero ha avisado que el PP seguirá defendiendo la legalidad y el interés general.

Esperando el auto del TC

El jefe del Ejecutivo ha echado en cara a Alberto Núñez Feijóo sus declaraciones asegurando que el PP haría lo que hiciera falta. «Y en efecto, han ido demasiado lejos, pero en sentido contrario», ha proclamado, para criticar que el primer partido de la oposición siga «bloqueando» la renovación de órganos constitucionales «importantes» para el funcionamiento de la democracia.

Por eso, y tras subrayar que gobierna para la mayoría social de españoles, Sánchez ha pedido al Partido Popular que «no vaya más lejos» y que «vuelva al punto de partida», cumpliendo con la Constitución.

En cuanto a la proposición de ley para renovar la composición del Tribunal Constitucional, el presidente no ha dado más detalles a su entrada al hemiciclo, pero la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha ratificado la intención mostrada por Podemos el día anterior de esperar a que se publicara el auto del órgano.